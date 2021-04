Laurent-Perrier : victime d'une intrusion informatique

L'action Laurent-Perrier parvient à limiter la casse lundi à la Bourse de Paris après la divulgation, ce week-end, d'une intrusion sur son réseau informatique.



La maison de champagnes a annoncé samedi avoir détecté une intrusion sur son réseau, une alerte qui l'a conduit à immédiatement déconnecter ou arrêter ses serveurs par mesure de sécurité.



Dans son communiqué, la société souligne que toutes les mesures visant à rétablir l'activité 'dans les meilleurs délais et de manière sécurisée' ont été mises en oeuvre.



Laurent-Perrier, qui dit s'être accompagné d'experts en sécurité numérique pour faire face à l'incident, dit prévoir un retour à la normale 'dans les prochains jours'.



Le titre perdait 1% lundi à la Bourse de Paris suite à cette annonce, essuyant l'un des replis les plus notables du compartiment B.



Selon une étude réalisée en 2017 par la société spécialisée CGI et par Oxford Economics reprise par l'AMF, les sociétés cotées en Bourse perdent en moyenne 1,8% de leur capitalisation lors de la semaine suivant la divulgation d'actes cybercriminels par rapport à leurs pairs.



