Laurent-Perrier : titre en recul, l'avis d'un analyste

Laurent-Perrier cède plus de 1% à Paris alors que Oddo BHF maintient sa recommandation 'sous-performance' sur le titre avec un objectif de cours de 130 euros inchangé, et une séquence de BPA légèrement relevée à la suite de la publication des résultats annuels de la maison de champagne.



'Nous continuons de soutenir que les fondamentaux du groupe restent solides, toutefois le momentum pourrait être moins favorable à court terme et limiter la progression des résultats', prévient l'analyste, qui pointe aussi une base de comparaison élevée.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.