La Banque Laurentienne annonce l'élection de ses administrateurs

MONTRÉAL, 05 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) annonce que les candidats à l'élection des administrateurs de la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque ») identifiés dans la circulaire de sollicitation de procurations du 4 février 2022 ont tous été élus. L'élection s’est déroulée plus tôt aujourd’hui, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque. Les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-dessous.

Les 11 candidats proposés par la direction ont été élus aux fonctions d'administrateurs de la Banque :

Candidat Votes pour Abstentions Sonia Baxendale 16 981 454 93,61 % 1 160 046 6,39 % Andrea Bolger 17 194 161 94,78 % 947 339 5,22 % Michael T. Boychuk 16 971 098 93,55 % 1 170 402 6,45 % Suzanne Gouin 18 013 046 99,29 % 128 454 0,71 % Rania Llewellyn 17 157 896 94,58 % 983 154 5,42 % David Morris 17 160 535 94,59 % 980 965 5,41 % David Mowat 16 988 017 93,63 % 1 154 983 6,37 % Michael Mueller 17 092 591 94,22 % 1 048 909 5,78 % Michelle R. Savoy 16 916 595 93,25 % 1 224 905 6,75 % Susan Wolburgh Jenah 16 965 046 93,52 % 1 176 454 6,48 % Nicholas Zelenczuk 17 152 362 94,55 % 989 138 5,45 %

Les résultats du vote sur toutes les questions soumises à l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque seront publiés prochainement sur le site https://blcgf.ca/centre-dinvestisseur/ et déposés sur SEDAR.

