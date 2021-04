La Banque Laurentienne annonce la hausse des perspectives par S&P Global Ratings et DBRS Morningstar

S&P Global Ratings hausse la perspective de l’entreprise à stable.

DBRS Morningstar fait passer la tendance de l'entreprise à stable.

MONTRÉAL, 16 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) annonce que S&P Global Ratings (« S&P ») a révisé sa perspective de notation à long terme de la Banque Laurentienne, la faisant passer de négative à stable et a confirmé les notes de crédit d’émetteur à long et à court terme « BBB » et « A-2 » de la Banque. La Banque annonce également que DBRS Morningstar a révisé la tendance de sa notation à long terme de la Banque, la faisant passer de négative à stable et a confirmé les notes de crédit d’émetteur à long et à court terme de « A (bas) » et « R1 (bas) » de la Banque.

« Nous sommes heureux de la reconnaissance par S&P et DBRS Morningstar des progrès que nous réalisons à la Banque Laurentienne », a déclaré Yvan Deschamps, vice-président exécutif, chef de la direction financière. « Nous restons concentrés sur l'obtention d'une solide performance alors que nous traçons notre chemin vers le renouvellement et la croissance. »

