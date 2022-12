La Banque Laurentienne contribuera à l'électrification et la modernisation du transport scolaire québécois

MONTRÉAL, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne (la « Banque ») est fière d’annoncer qu’elle appuiera les transporteurs scolaires québécois dans leur transition vers l’électrique. La Banque, via sa filiale de financement d’équipement LBC Capital, participera au financement d’autobus scolaires à zéro émission (AZE) en offrant aux membres de la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) une solution complétant le soutien déjà offert par la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et le ministère des Transports du Québec dans le cadre de son Plan pour une économie verte 2030.



En plus de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, les coûts d’exploitation et d’entretien d’un autobus électrique sont nettement moins élevés que ceux d’un autobus au diesel actuellement utilisé en grande majorité sur le réseau québécois. La BIC estime que ces coûts pourraient être inférieurs de 35 % au courant du cycle de vie d’une AZE, permettant aux opérateurs de réaliser des économies significatives.

« C’est une grande fierté pour la Banque Laurentienne de pouvoir accompagner des entreprises d’ici à faire la transition vers une énergie verte. Cette annonce s’inscrit dans le cadre du pilier stratégique de notre Banque qui consiste à « faire le meilleur choix » en intégrant les pratiques d’excellence en matière d’ESG au sein de notre organisation et à travers les produits et services que nous offrons à nos clients. »

- Éric Provost, Vice-président exécutif, Services aux entreprises et Président, Marché du Québec de la Banque Laurentienne





À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l’expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd’hui, nous comptons environ 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 49,8 milliards $, de même que des actifs administrés de 27,8 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

Renseignements :

Merick Seguin

Conseiller principal, Relations avec les médias

Banque Laurentienne du Canada

Cellulaire : 514 451-3201

merick.seguin@banquelaurentienne.ca