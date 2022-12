La Banque Laurentienne du Canada déclare ses résultats pour 2022 09/12/2022 | 13:31 Envoyer par e-mail :

Le rapport annuel 2022 de la Banque (qui comprend les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion connexe) sera disponible aujourd’hui sur le site Web de la Banque à l’adresse www.blcgf.ca et sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. MONTRÉAL, 09 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada a déclaré un résultat net de 226,6 millions $ et un résultat dilué par action de 4,95 $ pour l’exercice clos le 31 octobre 2022, comparativement à un résultat net de 57,1 millions $ et un résultat dilué par action de 1,03 $ pour l’exercice clos le 31 octobre 2021. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires s’est établi à 8,9 % pour l’exercice clos le 31 octobre 2022, par rapport à 1,9 % pour l’exercice clos le 31 octobre 2021. Le résultat net ajusté s’est établi à 237,1 millions $ et le résultat dilué par action ajusté a été de 5,19 $ pour l’exercice clos le 31 octobre 2022, par rapport à un résultat net ajusté de 211,2 millions $ et un résultat dilué par action ajusté de 4,57 $ pour l’exercice clos le 31 octobre 2021. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté s’est établi à 9,3 % pour l’exercice clos le 31 octobre 2022, comparativement à 8,3 % pour l’exercice précédent.

Le résultat net s’est établi à 55,7 millions $ et le résultat dilué par action, à 1,26 $ pour le quatrième trimestre 2022, comparativement à une perte nette de 102,9 millions $ et une perte diluée par action de 2,39 $ pour le quatrième trimestre 2021. Il convient de noter que les résultats comme présentés pour le quatrième trimestre 2021 comprenaient des charges de dépréciation et de restructuration de 189,4 millions $ (148,5 millions $ après impôts sur le résultat), ou 3,40 $ par action, liées à l’examen stratégique des activités de la Banque achevé au quatrième trimestre 2021 et à la dépréciation du secteur Services bancaires aux particuliers. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires a été de 8,7 % pour le quatrième trimestre 2022, par rapport à (16,9) % pour le quatrième trimestre 2021. Le résultat net ajusté a été de 57,8 millions $ et le résultat dilué par action ajusté, de 1,31 $, pour le quatrième trimestre 2022 par rapport à un résultat net ajusté de 47,8 millions $ et un résultat dilué par action ajusté de 1,06 $ pour le quatrième trimestre 2021. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté a été de 9,0 % pour le quatrième trimestre 2022, par rapport à 7,5 % pour la période correspondante de 2021. « Je suis ravie que nous ayons dépassé toutes nos cibles financières au cours de la première année de notre plan stratégique triennal », a dit Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction. « La solidité de nos résultats témoigne de la robustesse de nos activités principales, de notre gestion toujours rigoureuse des coûts, de notre approche prudente en matière de crédit et de nos efforts continus pour mettre en œuvre notre plan. Je voudrais remercier tous les membres de l’équipe de la Banque Laurentienne de s’être approprié notre nouvelle raison d’être, d’incarner nos valeurs qui font de nous une équipe gagnante et de toujours placer le client au centre de leurs activités. Nous débutons l’exercice 2023 en poursuivant sur notre lancée. » Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les En millions de dollars, sauf les données par action et les pourcentages (non audité) 31 octobre 2022 31 octobre

2021 Variation 31 octobre 2022 31 octobre

2021 Variation Comme présenté Résultat net 55,7 $ (102,9 )$ n.s. 226,6 $ 57,1 $ 297 % Résultat dilué par action 1,26 $ (2,39 )$ n.s. 4,95 $ 1,03 $ 381 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (1) 8,7 % (16,9 )% 8,9 % 1,9 % Ratio d’efficacité (2) 67,7 % 142,3 % 67,8 % 87,8 % Ratio des fonds propres de catégorie 1 (CET1) sous forme d’actions ordinaires (3) 9,1 % 10,2 % Base ajustée Résultat net ajusté (4) 57,8 $ 47,8 $ 21 % 237,1 $ 211,2 $ 12 % Résultat dilué par action ajusté (1) 1,31 $ 1,06 $ 24 % 5,19 $ 4,57 $ 14 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté (1) 9,0 % 7,5 % 9,3 % 8,3 % Ratio d’efficacité ajusté (1) 66,6 % 65,5 % 66,5 % 68,2 %

(1) Ratio non conforme aux PCGR. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » ci-après et à compter de la page 28 du rapport annuel 2022, qui comprend le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 octobre 2022, dont l’information est incorporée aux présentes par renvoi. Le rapport de gestion est accessible sur le site de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. (2) Mesure financière supplémentaire. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » ci-après et à compter de la page 28 du rapport annuel 2022, qui comprend le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 octobre 2022, dont l’information est incorporée aux présentes par renvoi. (3) Selon la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres du BSIF. (4) Mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de précisions, voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » ci-après et à compter de la page 28 du rapport annuel 2022, qui comprend le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 octobre 2022, dont l’information est incorporée aux présentes par renvoi.

Faits saillants

Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les En milliers de dollars, sauf les données par action et les pourcentages (non audité) 31 octobre 2022 31 juillet 2022 Variation 31 octobre 2021 Variation 31 octobre 2022 31 octobre 2021 Variation Résultats d’exploitation Revenu total 257 142 $ 259 952 $ (1 ) % 250 431 $ 3 % 1 034 235 $ 1 002 457 $ 3 % Résultat net 55 650 $ 55 866 $ — % (102 876 ) $ n.s. 226 583 $ 57 069 $ 297 % Résultat net ajusté (1) 57 834 $ 58 153 $ (1 ) % 47 829 $ 21 % 237 078 $ 211 151 $ 12 % Performance opérationnelle Résultat dilué par action 1,26 $ 1,18 $ 7 % (2,39 ) $ n.s. 4,95 $ 1,03 $ 381 % Résultat dilué par action ajusté (2) 1,31 $ 1,24 $ 6 % 1,06 $ 24 % 5,19 $ 4,57 $ 14 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (2) 8,7 % 8,4 % (16,9 ) % 8,9 % 1,9 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté (2) 9,0 % 8,7 % 7,5 % 9,3 % 8,3 % Marge nette d’intérêt (3) 1,77 % 1,83 % 1,83 % 1,84 % 1,85 % Ratio d’efficacité (3) 67,7 % 68,3 % 142,3 % 67,8 % 87,8 % Ratio d’efficacité ajusté (2) 66,6 % 67,1 % 65,5 % 66,5 % 68,2 % Levier d’exploitation (3) 0,8 % (3,0 ) % (111,1 ) % 23,5 % (16,7 ) % Levier d’exploitation ajusté (2) 0,7 % (2,8 ) % 4,2 % 2,6 % 5,8 % Situation financière (en millions $) Prêts et acceptations 37 581 $ 36 571 $ 3 % 33 645 $ 12 % Actif total 50 717 $ 49 796 $ 2 % 45 077 $ 13 % Dépôts 27 132 $ 26 675 $ 2 % 22 988 $ 18 % Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (2) 2 514 $ 2 452 $ 3 % 2 353 $ 7 % Ratios de fonds propres réglementaires selon Bâle III Ratio des fonds propres de catégorie 1 (CET1) sous forme d’actions ordinaires (4) 9,1 % 9,1 % 10,2 % Actif pondéré en fonction des risques liés aux CET1 (en millions $) (4) 23 909 $ 23 465 $ 20 007 $ Qualité du crédit Prêts dépréciés bruts en pourcentage des prêts et acceptations (3) 0,42 % 0,43 % 0,75 % Prêts dépréciés nets en pourcentage des prêts et acceptations (3) 0,28 % 0,29 % 0,49 % Provisions pour pertes sur créances en pourcentage des prêts et acceptations moyens (3) 0,19 % 0,18 % 0,30 % 0,16 % 0,15 % Renseignements sur les actions ordinaires Cours de l’action – Clôture (5) 30,40 $ 41,79 $ (27 ) % 41,67 $ (27 )% 30,40 $ 41,67 $ (27 ) % Ratio cours/résultat (quatre derniers trimestres) (3) 6,1 x 31,7 x 40,5 x 6,1 x 40,5 x Valeur comptable par action (2) 58,02 $ 56,70 $ 2 % 53,99 $ 7 % 58,02 $ 53,99 $ 7 % Dividendes déclarés par action 0,45 $ 0,45 $ — % 0,40 $ 13 % 1,78 $ 1,60 $ 11 % Rendement de l’action (3) 5,9 % 4,3 % 3,8 % 5,9 % 3,8 % Ratio du dividende versé (3) 35,8 % 37,9 % n. s. 35,9 % 154,9 % Ratio du dividende versé ajusté (2) 34,4 % 36,3 % 37,4 % 34,2 % 34,9 %

(1) Mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » ci-après et à compter de la page 28 du rapport annuel 2022, qui comprend le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 octobre 2022, dont l’information est incorporée aux présentes par renvoi. (2) Ratio non conforme aux PCGR. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » ci-après et à compter de la page 28 du rapport annuel 2022, qui comprend le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 octobre 2022, dont l’information est incorporée aux présentes par renvoi. (3) Mesure financière supplémentaire. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » ci-après et à compter de la page 28 du rapport annuel 2022, qui comprend le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 octobre 2022, dont l’information est incorporée aux présentes par renvoi. (4) Selon la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres du BSIF. (5) Cours de clôture à la Bourse de Toronto (TSX).

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures

Outre les mesures financières fondées sur les principes comptables généralement reconnus (PCGR), la direction utilise des mesures financières non conformes aux PCGR afin d’évaluer la performance sous-jacente des activités poursuivies de la Banque. Les mesures financières non conformes aux PCGR présentées dans le présent document sont dites des mesures « ajustées » et ne tiennent pas compte de certains montants désignés comme étant des éléments d’ajustement. Les éléments d’ajustement comprennent l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et certains éléments d’importance qui surviennent de temps à autre et qui, selon la direction, ne reflètent pas la performance sous-jacente des activités. Les mesures financières non conformes aux PCGR ne constituent pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir les états financiers de la Banque et il pourrait être impossible de les comparer à des mesures financières similaires présentées par d’autres émetteurs. La Banque croit que les mesures financières non conformes aux PCGR permettent aux lecteurs de mieux comprendre comment la direction apprécie la performance de la Banque et de mieux analyser les tendances. Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR à la mesure financière la plus directement comparable présentée dans les états financiers de base de la Banque. RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR – ÉTAT DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les En milliers de dollars (non audité) 31 octobre 2022 31 juillet

2022 31 octobre 2021 31 octobre 2022 31 octobre 2021 Frais autres que d’intérêt 174 147 $ 177 479 $ 356 480 $ 701 661 $ 880 362 $ Éléments d’ajustement avant impôts sur le résultat Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (1) 3 172 3 074 3 009 12 304 12 042 Charges liées à l’examen stratégique (2) (237 ) — 96 067 1 828 96 067 Charges de dépréciation du secteur Services bancaires aux particuliers (3) — — 93 392 — 93 392 Charges de restructuration (4) — — (88 ) — 2 385 Gain net sur le règlement de régimes de retraite découlant de l’achat de rentes (5) — — — — (7 064 ) 2 935 3 074 192 380 14 132 196 822 Frais autres que d’intérêt ajustés 171 212 $ 174 405 $ 164 100 $ 687 529 $ 683 540 $ Résultat avant impôts sur le résultat 65 146 $ 65 844 $ (130 949 ) $ 275 696 $ 72 595 $ Éléments d’ajustement, avant impôts sur le résultat Éléments d’ajustement ayant une incidence sur les frais autres que d’intérêt (décrits ci-dessus) 2 935 3 074 192 380 14 132 196 822 Résultat avant impôts sur le résultat ajusté 68 081 $ 68 918 $ 61 431 $ 289 828 $ 269 417 $ Résultat net comme présenté 55 650 $ 55 866 $ (102 876 ) $ 226 583 $ 57 069 $ Éléments d’ajustement, après impôts sur le résultat Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (1) 2 359 2 287 2 248 9 152 9 001 Charges liées à l’examen stratégique (2) (175 ) — 70 638 1 343 70 638 Charges de dépréciation du secteur Services bancaires aux particuliers (3) — — 77 884 — 77 884 Charges de restructuration (4) — — (65 ) — 1 753 Gain net sur le règlement de régimes de retraite découlant de l’achat de rentes (5) — — — — (5 194 ) 2 184 2 287 150 705 10 495 154 082 Résultat net ajusté 57 834 $ 58 153 $ 47 829 $ 237 078 $ 211 151 $ Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 54 361 $ 51 265 $ (104 231 ) $ 214 804 $ 44 804 $ Éléments d’ajustement, après impôts sur le résultat (décrits ci-dessus) 2 184 2 287 150 705 10 495 154 082 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires ajusté 56 545 $ 53 552 $ 46 474 $ 225 299 $ 198 886 $

(1) L’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions découle d’acquisitions d’entreprises et est inclus au poste Frais autres que d’intérêt. (2) Les charges liées à l’examen stratégique sont incluses au poste Charges de dépréciation et de restructuration et comprenaient initialement, au quatrième trimestre 2021, les charges de dépréciation, les indemnités de départ et les charges liées aux contrats de location et aux autres contrats. En 2022, les charges nettes liées principalement aux contrats de location reflétaient l’achèvement de la réduction des bureaux corporatifs loués à Montréal et à Toronto et les mises à jour des estimations comptabilisées initialement en 2021. (3) Les charges de dépréciation du secteur Services bancaires aux particuliers ont trait à la dépréciation du secteur Services bancaires aux particuliers en 2021 dans le cadre du test de dépréciation annuel du goodwill. Les charges de dépréciation étaient incluses au poste Charges de dépréciation et de restructuration. (4) Les charges de restructuration se composent essentiellement des charges liées à l’optimisation du réseau de succursales et à la rationalisation connexe de certaines fonctions administratives et du siège social, ainsi qu’à la résolution des griefs du syndicat et des plaintes. Les charges de restructuration étaient incluses au poste Charges de dépréciation et de restructuration et comprenaient les indemnités de départ, les salaires, les frais juridiques, les frais de communication, les honoraires professionnels et les charges liées aux contrats de location. (5) Le gain net sur le règlement des régimes de retraite découlant de l’achat de rentes est lié à l’achat de contrats de rentes collectives (ou au rachat des engagements) réduisant le risque lié aux régimes de retraite de la Banque et était inclus au poste Frais autres que d’intérêt.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR – BILAN CONSOLIDÉ

Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les En milliers de dollars (non audité) 31 octobre 2022 31 juillet 2022 31 octobre

2021 31 octobre 2022 31 octobre 2021 Capitaux propres 2 781 103 $ 2 726 823 $ 2 640 870 $ 2 781 103 $ 2 640 870 $ Moins : Actions privilégiées (122 071 ) (122 071 ) (122 071 ) (122 071 ) (122 071 ) Billets avec remboursement de capital à recours limité (122 332 ) (121 543 ) (123 612 ) (122 332 ) (123 612 ) Réserve de couverture de flux de trésorerie (1) (22 607 ) (31 511 ) (42 095 ) (22 607 ) (42 095 ) Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 2 514 093 $ 2 451 698 $ 2 353 092 $ 2 514 093 $ 2 353 092 $ Incidence des soldes moyens à la fin du mois (2) (32 795 ) (21 160 ) 99 451 (94 219 ) 45 225 Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 2 481 298 $ 2 430 538 $ 2 452 543 $ 2 419 874 $ 2 398 317 $

(1) La réserve de couverture de flux de trésorerie est présentée au poste Cumul des autres éléments du résultat global. (2) Fondée sur les soldes à la fin du mois pour la période.

Résultats consolidés Performance financière pour le trimestre clos le 31 octobre 2022 Le résultat net s’est établi à 55,7 millions $ et le résultat dilué par action, à 1,26 $ pour le quatrième trimestre 2022, comparativement à une perte nette de 102,9 millions $ et une perte diluée par action de 2,39 $ pour le quatrième trimestre 2021. Il convient de noter que les résultats comme présentés pour le quatrième trimestre 2021 comprenaient des charges de dépréciation et de restructuration de 189,4 millions $ (148,5 millions $ après impôts sur le résultat), ou 3,40 $ par action, liées à l’examen stratégique des activités de la Banque achevé au quatrième trimestre 2021 et à la dépréciation du secteur Services bancaires aux particuliers. Le résultat net ajusté a été de 57,8 millions $ et le résultat dilué par action ajusté, de 1,31 $, pour le quatrième trimestre 2022 par rapport au résultat net ajusté de 47,8 millions $ et au résultat dilué par action ajusté de 1,06 $ pour le quatrième trimestre 2021. Revenu total Le revenu total s’est établi à 257,1 millions $ pour le quatrième trimestre 2022, une augmentation de 3 % par rapport à 250,4 millions $ pour le quatrième trimestre 2021. Le revenu net d’intérêt a augmenté de 10,7 millions $, ou 6 %, pour s’établir à 183,8 millions $ pour le quatrième trimestre 2022, par rapport à 173,1 millions $ pour le quatrième trimestre 2021. L’augmentation découle principalement de la hausse du revenu d’intérêt attribuable aux prêts commerciaux, contrebalancée en partie par l’accroissement des coûts de financement et une réduction des pénalités de remboursement anticipé des prêts hypothécaires. La marge nette d’intérêt s’est fixée à 1,77 % pour le quatrième trimestre 2022, une diminution de 6 points de base par rapport au quatrième trimestre 2021, ce qui s’explique principalement par une augmentation des coûts de financement, par les délais de retarification des prêts et par la réduction des pénalités de remboursement anticipé des prêts hypothécaires compte tenu du contexte de hausse des taux d’intérêt, le tout en partie contrebalancé par les modifications favorables apportées à la composition des activités. Les autres revenus ont diminué de 4,0 millions $, ou 5 %, pour s’établir à 73,3 millions $ pour le quatrième trimestre 2022 par rapport à 77,3 millions $ pour le quatrième trimestre 2021. La conjoncture de marché volatile a eu une incidence défavorable sur les revenus tirés des marchés financiers au quatrième trimestre 2022, y compris les frais et commissions de courtage en valeurs mobilières et les revenus tirés des fonds communs de placement. Provisions pour pertes sur créances Les provisions pour pertes sur créances se sont établies à 17,8 millions $ pour le quatrième trimestre 2022 en comparaison de 24,9 millions $ pour le quatrième trimestre 2021, soit une amélioration de 7,1 millions $. La baisse est surtout imputable aux provisions moins élevées sur les prêts productifs, car la Banque a comptabilisé, par suite de son examen stratégique, des provisions de 19,3 millions $ au quatrième trimestre 2021 en lien avec son portefeuille de prêts à l’investissement. Ce facteur a été contrebalancé en partie par les provisions plus élevées sur les prêts dépréciés au quatrième trimestre 2022. Le ratio des provisions pour pertes sur créances par rapport aux prêts et acceptations moyens était de 19 points de base pour le trimestre, contre 30 points de base pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Voir la rubrique « Gestion du risque de crédit » aux pages 55 à 61 du rapport de gestion de la Banque pour l’exercice clos le 31 octobre 2022 et la note 6 des états financiers consolidés pour en savoir plus sur les provisions pour pertes sur créances et les corrections de valeur pour pertes sur créances. Frais autres que d’intérêt Les frais autres que d’intérêt se sont élevés à 174,1 millions $ pour le quatrième trimestre 2022, une baisse de 182,3 millions $ par rapport à ceux du quatrième trimestre 2021. Pour le quatrième trimestre 2021, les frais autres que d’intérêt comprenaient des charges de dépréciation et de restructuration de 189,4 millions $ mentionnées précédemment. Les frais autres que d’intérêt ajustés ont augmenté de 7,1 millions $, ou 4 %, pour s’établir à 171,2 millions $ pour le quatrième trimestre 2022 par rapport à 164,1 millions $ pour le quatrième trimestre 2021. Les salaires et avantages du personnel se sont établis à 89,6 millions $ pour le quatrième trimestre 2022, une hausse de 1,9 million $ par rapport à ceux du quatrième trimestre 2021. Cette hausse est essentiellement attribuable à l’augmentation des salaires et à l’acquisition de talents dans le but de combler les écarts fondamentaux, d’améliorer l’expérience client et de soutenir la croissance. Elle a été en partie contrebalancée par une subvention pour avantages du personnel non récurrente de 2,9 millions $ en lien avec les activités de la Banque aux États-Unis. Les frais d’occupation de locaux et technologie se sont élevés à 47,0 millions $ pour le quatrième trimestre 2022, une augmentation de 1,6 million $ par rapport à ceux du quatrième trimestre 2021. L’augmentation d’un exercice à l’autre est essentiellement attribuable à la hausse des frais de technologie, la Banque investissant dans son infrastructure et comblant des écarts fondamentaux. Les autres frais autres que d’intérêt se sont élevés à 37,8 millions $ pour le quatrième trimestre de 2022, une hausse de 3,8 millions $ par rapport à ceux du quatrième trimestre 2021 attribuable surtout à une augmentation des honoraires professionnels et de services-conseils liée à des investissements visant à soutenir le plan stratégique de la Banque ainsi qu’à une augmentation des frais de publicité, de développement des affaires et de déplacements. Ratio d’efficacité Le ratio d’efficacité comme présenté s’est établi à 67,7 % pour le quatrième trimestre 2022 par rapport à 142,3 % pour le quatrième trimestre 2021. La diminution d’un exercice à l’autre s’explique surtout par les charges de dépréciation et de restructuration mentionnées précédemment comptabilisées au quatrième trimestre 2021. Le ratio d’efficacité ajusté a été de 66,6 % pour le quatrième trimestre 2022, en comparaison de 65,5 % pour le quatrième trimestre 2021. Cette hausse d’un exercice à l’autre découle d’une augmentation des frais autres que d’intérêt ajustés. Impôts sur le résultat Pour le trimestre clos le 31 octobre 2022, les impôts sur le résultat ont été de 9,5 millions $, et le taux d’imposition effectif s’est établi à 15 %. Ce taux d’imposition effectif inférieur au taux prévu par la loi est attribuable à l’imposition réduite du résultat des établissements à l’étranger et des retombées positives des placements de la Banque dans des valeurs mobilières canadiennes qui génèrent des revenus de dividendes non imposables. Pour le trimestre clos le 31 octobre 2021, le recouvrement d’impôts sur le résultat avait été de 28,1 millions $, et le taux d’imposition effectif, de 21 %. Trimestre clos le 31 octobre 2022 comparativement au trimestre clos le 31 juillet 2022 Le résultat net s’est établi à 55,7 millions $ et le résultat dilué par action, à 1,26 $ pour le quatrième trimestre 2022, comparativement à un résultat net de 55,9 millions $ et un résultat dilué par action de 1,18 $ pour le troisième trimestre 2022. Le résultat net ajusté a été de 57,8 millions $ et le résultat dilué par action ajusté, de 1,31 $, pour le quatrième trimestre 2022 par rapport à un résultat net ajusté de 58,2 millions $ et un résultat dilué par action ajusté de 1,24 $ pour le troisième trimestre 2022. Le revenu total a diminué de 2,8 millions $ pour atteindre 257,1 millions $ au quatrième trimestre 2022, comparativement à un revenu total de 260,0 millions $ au trimestre précédent. Le revenu net d’intérêt a diminué de 4,7 millions $ séquentiellement, pour s’établir à 183,8 millions $, ce qui s’explique principalement par une augmentation des coûts de financement, par les délais de retarification des prêts et par la réduction des pénalités de remboursement anticipé des prêts hypothécaires, le tout en partie contrebalancé par les modifications favorables apportées à la composition des activités. La marge nette d’intérêt s’est fixée à 1,77 % pour le quatrième trimestre 2022, une diminution de 6 points de base par rapport à 1,83 % au troisième trimestre 2022, du fait essentiellement des raisons mentionnées précédemment. Les autres revenus ont totalisé 73,3 millions $ pour le quatrième trimestre 2022, une augmentation de 1,9 million $ par rapport à ceux de 71,4 millions $ pour le trimestre précédent. L’augmentation est surtout attribuable à la hausse des revenus tirés de frais et commissions de courtage en valeurs mobilières ainsi que des revenus tirés des services de cartes, le tout en partie contrebalancé par une baisse des revenus tirés des instruments financiers. Les provisions pour pertes sur créances ont totalisé 17,8 millions $ pour le quatrième trimestre 2022, une augmentation de 1,2 million $ comparativement aux provisions de 16,6 millions $ pour le troisième trimestre 2022. L’augmentation est attribuable à une hausse des provisions sur les prêts dépréciés, contrebalancée en partie par les provisions plus basses sur les prêts productifs. Les frais autres que d’intérêt ont diminué de 3,3 millions $ pour se fixer à 174,1 millions $ au quatrième trimestre 2022 en comparaison de 177,5 millions $ au troisième trimestre 2022. La diminution est essentiellement attribuable à la subvention non récurrente pour avantages du personnel de 2,9 millions $ mentionnée précédemment, à la reprise saisonnière favorable liée aux droits à vacances, à la baisse des avantages du personnel, ainsi qu’à la diminution de la rémunération liée à la performance, le tout en partie contrebalancé par une hausse des frais de technologie, de publicité, de développement des affaires et de déplacements. Situation financière Au 31 octobre 2022, l’actif total s’élevait à 50,7 milliards $, une augmentation de 13 % comparativement à 45,1 milliards $ au 31 octobre 2021, ce qui s’explique par le niveau plus élevé à la fois des prêts et des liquidités. Actifs liquides Au 31 octobre 2022, les actifs liquides totalisaient 11,8 milliards $, une hausse de 1,9 milliard $ par rapport à celles de 9,9 milliards $ au 31 octobre 2021. Les actifs liquides sont une mesure financière supplémentaire et comprennent la trésorerie, les dépôts auprès de banques, les valeurs mobilières et les valeurs acquises en vertu de conventions de revente. La Banque continue de gérer avec prudence le niveau de ses actifs liquides. Les sources de financement de la Banque demeurent bien diversifiées et suffisantes pour répondre à ses besoins de liquidités. Les actifs liquides représentaient 23 % de l’actif total au 31 octobre 2022, une augmentation de 1 % depuis le 31 octobre 2021. Prêts Les prêts et acceptations bancaires, déduction faite des corrections de valeur, s’établissaient à 37,4 milliards $ au 31 octobre 2022, une hausse de 3,9 milliards $, ou 12 %, depuis le 31 octobre 2021. En 2022, la solide croissance des prêts commerciaux et l’augmentation des prêts hypothécaires résidentiels ont été contrebalancées en partie par une diminution des prêts personnels. Les prêts commerciaux et acceptations totalisaient 18,2 milliards $ au 31 octobre 2022, une augmentation de 4,1 milliards $, ou 29 %, depuis le 31 octobre 2021. L’augmentation s’explique essentiellement par la solide croissance respectivement de 2,4 milliards $ et 1,4 milliard $ du financement d’inventaires et des prêts immobiliers. Les prêts personnels s’établissaient à 3,3 milliards $ au 31 octobre 2022, une diminution de 0,4 milliard $ par rapport à ceux au 31 octobre 2021 attribuable surtout au recul du portefeuille de prêts à l’investissement qui découlait de la conjoncture de marché volatile. Les prêts hypothécaires résidentiels s’élevaient à 16,2 milliards $ au 31 octobre 2022, une augmentation de 0,3 milliard $, ou 2 %, en comparaison de ceux au 31 octobre 2021. En 2022, la Banque a poursuivi ses efforts visant à améliorer les processus d’octroi de prêt hypothécaire. Dépôts Les dépôts ont augmenté de 4,1 milliards $, ou 18 %, pour s’établir à 27,1 milliards $ au 31 octobre 2022, contre 23,0 milliards $ au 31 octobre 2021. Les dépôts de particuliers s’établissaient à 22,2 milliards $ au 31 octobre 2022, en hausse de 4,1 milliards $ depuis le 31 octobre 2021, en raison surtout du renforcement et de l’élargissement des relations avec les conseillers et les courtiers qui ont donné lieu à une augmentation des dépôts à vue et sur préavis de particuliers ainsi que des dépôts à terme. Les dépôts de particuliers représentaient 82 % du total des dépôts au 31 octobre 2022, contre 79 % au 31 octobre 2021, et contribuaient à la bonne position de la Banque en matière de liquidités. Les dépôts d’entreprises et autres ont augmenté de 0,1 milliard $ au cours de la même période pour s’établir à 4,9 milliards $, du fait d’une augmentation du financement de gros, y compris l’émission d’obligations sécurisées de 0,3 milliard $ en avril 2022. Dette liée aux activités de titrisation La dette liée aux activités de titrisation a augmenté de 0,9 milliard $, ou 8 %, par rapport à celle au 31 octobre 2021, et s’établissait à 12,2 milliards $ au 31 octobre 2022. Depuis le début de l’exercice, la titrisation de nouveaux prêts hypothécaires par l’intermédiaire des programmes de la SCHL, complétée par d’autres financements garantis, a plus que contrebalancé les échéances ainsi que les remboursements normaux. Pour de plus amples renseignements sur les activités de titrisation de la Banque, se reporter aux notes 7 et 14 des états financiers consolidés. Dette subordonnée La dette subordonnée totalisait 336,6 millions $ au 31 octobre 2022, par rapport à 349,8 millions $ au 31 octobre 2021; l’émission, le 25 mars 2022, de billets d’un capital de 350,0 millions $ venant à échéance en juin 2032 ayant été contrebalancée par le rachat anticipé le 22 juin 2022 des billets échéant en juin 2027. La dette subordonnée fait partie intégrante des fonds propres réglementaires de la Banque tout en offrant aux déposants des mesures de protection additionnelles, comme il est mentionné plus en détail à la rubrique « Gestion des fonds propres » ci‑après.

Capitaux propres et fonds propres réglementaires Les capitaux propres s’élevaient à 2 781,1 millions $ au 31 octobre 2022, comparativement à 2 640,9 millions $ au 31 octobre 2021. Depuis le 31 octobre 2021, les résultats non distribués ont augmenté de 127,1 millions $ du fait essentiellement de la contribution à hauteur de 226,6 millions $ du résultat net, contrebalancée en partie par les dividendes. La Banque a également racheté 401 200 actions ordinaires dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, de sorte que les actions ordinaires ont diminué de 10,8 millions $ et les résultats non distribués, de 6,4 millions $ en 2022. Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique « Gestion des fonds propres » du rapport de gestion de la Banque et l’état de la variation des capitaux propres consolidé pour la période close le 31 octobre 2022. La valeur comptable par action ordinaire de la Banque s’établissait à 58,02 $ au 31 octobre 2022, comparativement à 53,99 $ au 31 octobre 2021. Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires s’établissait à 9,1 % au 31 octobre 2022, par rapport à 10,2 % au 31 octobre 2021, un niveau supérieur à l’exigence réglementaire minimale et au niveau cible fixé par la direction de la Banque. La diminution depuis le début de l’exercice découle surtout de l’accroissement de l’actif pondéré en fonction des risques, compte tenu de la solide croissance des prêts commerciaux, contrebalancé en partie par la génération de fonds propres en interne. Ce niveau de fonds propres procure la souplesse nécessaire à l’appui du plan stratégique de la Banque. Le 8 décembre 2022, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,46 $ par action ordinaire payable le 1er février 2023 aux actionnaires inscrits en date du 4 janvier 2023. Ce dividende trimestriel a augmenté de 2 % par rapport au dividende déclaré au trimestre précédent et de 15 % par rapport à celui déclaré à l’exercice précédent. Le conseil a également déterminé que les actions attribuées dans le cadre du régime de réinvestissement des dividendes et d’achat d’actions de la Banque seront émises à même le capital autorisé à un escompte de 2 %.

États financiers consolidés résumés intermédiaires (non audités) Bilan consolidé En milliers de dollars (non audité) Au 31 octobre 2022 Au 31 octobre 2021 Actif Trésorerie et dépôts non productifs d’intérêts auprès de banques 79 702 $ 69 002 $ Dépôts productifs d’intérêts auprès de banques 1 811 221 598 121 Valeurs mobilières Au coût amorti 3 004 405 3 189 455 À la juste valeur par le biais du résultat net (JVRN) 2 993 434 3 050 658 À la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (JVAERG) 186 622 259 080 6 184 461 6 499 193 Valeurs acquises en vertu de conventions de revente 3 727 752 2 764 281 Prêts Personnels 3 266 635 3 681 341 Hypothécaires résidentiels 16 157 480 15 856 999 Commerciaux 18 057 146 14 106 423 Engagements de clients en contrepartie d’acceptations 99 800 — 37 581 061 33 644 763 Corrections de valeur pour pertes sur prêts (193 476 ) (195 056 ) 37 387 585 33 449 707 Autres Dérivés 312 538 263 014 Immobilisations corporelles 121 227 100 576 Logiciels et autres immobilisations incorporelles 294 438 278 295 Goodwill 83 710 78 429 Actif d’impôt différé 71 533 58 492 Autres actifs 642 591 917 914 1 526 037 1 696 720 50 716 758 $ 45 077 024 $ Passif et capitaux propres Dépôts Particuliers 22 234 036 $ 18 151 044 $ Entreprises, banques et autres 4 897 770 4 837 185 27 131 806 22 988 229 Autres Engagements au titre des valeurs vendues à découvert 3 221 358 3 251 682 Engagements au titre des valeurs vendues en vertu de conventions de rachat 2 924 295 2 771 474 Acceptations 99 800 — Dérivés 808 958 153 069 Passif d’impôt différé 54 255 48 244 Autres passifs 1 166 208 1 618 144 8 274 874 7 842 613 Dette liée aux activités de titrisation 12 192 422 11 255 530 Dette subordonnée 336 553 349 782 Capitaux propres Actions privilégiées 122 071 122 071 Billets avec remboursement de capital à recours limité 122 332 123 612 Actions ordinaires 1 167 549 1 172 722 Résultats non distribués 1 322 381 1 195 264 Cumul des autres éléments du résultat global 42 045 23 534 Réserve pour rémunération fondée sur des actions 4 725 3 667 2 781 103 2 640 870 50 716 758 $ 45 077 024 $

État du résultat consolidé Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les En milliers de dollars, sauf les données par action (non audité) 31 octobre

2022 31 juillet

2022 31 octobre

2021 31 octobre

2022 31 octobre

2021 Revenu d’intérêt et de dividendes Prêts 424 369 $ 347 419 $ 272 606 $ 1 336 332 $ 1 118 161 $ Valeurs mobilières 21 454 15 925 11 499 60 792 45 661 Dépôts auprès de banques 8 582 4 284 425 14 462 1 821 Autres, incluant les dérivés 8 775 12 544 19 751 62 772 87 672 463 180 380 172 304 281 1 474 358 1 253 315 Frais d’intérêt Dépôts 175 283 125 404 82 204 467 810 364 291 Dette liée aux activités de titrisation 62 537 54 313 44 366 207 183 175 964 Dette subordonnée 4 598 6 751 3 835 20 486 15 208 Autres, incluant les dérivés 36 938 5 200 781 45 543 5 511 279 356 191 668 131 186 741 022 560 974 Revenu net d’intérêt 183 824 188 504 173 095 733 336 692 341 Autres revenus Commissions sur prêts 17 356 17 087 17 581 69 068 69 446 Frais et commissions de courtage en valeurs mobilières 13 105 10 686 16 886 50 652 64 226 Revenus tirés des fonds communs de placement 11 087 11 408 13 075 48 022 49 088 Revenus tirés des instruments financiers 4 289 9 606 5 502 31 771 29 590 Frais de service 7 334 7 364 7 693 29 815 30 746 Revenus tirés des services de cartes 8 760 5 821 7 578 28 834 27 342 Frais tirés des comptes d’investissement 3 304 3 251 3 360 14 094 15 509 Revenus d’assurance, montant net 2 094 1 982 2 018 8 978 10 219 Autres 5 989 4 243 3 643 19 665 13 950 73 318 71 448 77 336 300 899 310 116 Revenu total 257 142 259 952 250 431 1 034 235 1 002 457 Provisions pour pertes sur créances 17 849 16 629 24 900 56 878 49 500 Frais autres que d’intérêt Salaires et avantages du personnel 89 595 100 076 87 655 386 157 370 400 Frais d’occupation de locaux et technologie 47 008 44 244 45 449 179 946 193 005 Autres 37 781 33 159 34 005 133 730 125 113 Charges de dépréciation et de restructuration (237 ) — 189 371 1 828 191 844 174 147 177 479 356 480 701 661 880 362 Résultat avant impôts sur le résultat 65 146 65 844 (130 949 ) 275 696 72 595 Impôts sur le résultat 9 496 9 978 (28 073 ) 49 113 15 526 Résultat net 55 650 $ 55 866 $ (102 876 ) $ 226 583 $ 57 069 $ Dividendes sur actions privilégiées et intérêt sur les billets avec

remboursement de capital à recours limité 1 289 4 601 1 355 11 779 12 265 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 54 361 $ 51 265 $ (104 231 ) $ 214 804 $ 44 804 $ Résultat par action De base 1,26 $ 1,19 $ (2,39 ) $ 4,96 $ 1,03 $ Dilué 1,26 $ 1,18 $ (2,39 ) $ 4,95 $ 1,03 $ Dividendes par action ordinaire 0,45 $ 0,45 $ 0,40 $ 1,78 $ 1,60 $

État du résultat global consolidé Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les En milliers de dollars (non audité) 31 octobre

2022 31 juillet

2022 31 octobre

2021 31 octobre

2022 31 octobre

2021 Résultat net 55 650 $ 55 866 $ (102 876 ) $ 226 583 $ 57 069 $ Autres éléments du résultat global, après impôts sur le résultat Éléments qui peuvent ultérieurement être reclassés à l’état du résultat Variation nette des titres d’emprunt à la JVAERG Pertes latentes nettes sur les titres d’emprunt à la JVAERG (334 ) (282 ) (217 ) (1 432 ) (1 271 ) Reclassement en résultat net des (profits nets) pertes nettes sur

les titres d’emprunt à la JVAERG 132 248 (36 ) 532 (235 ) (202 ) (34 ) (253 ) (900 ) (1 506 ) Variation nette de la valeur des dérivés désignés comme couvertures

de flux de trésorerie (8 904 ) 3 890 3 681 (19 488 ) (1 498 ) Écarts de conversion, montant net Profits de change latents (pertes de change latentes) sur les investissements dans des établissements à l’étranger, montant net 51 301 (2 409 ) (5 235 ) 68 662 (35 949 ) Profits nets (pertes nettes) sur les couvertures des investissements dans des établissements à l’étranger (23 495 ) 3 049 1 957 (29 763 ) 10 272 27 806 640 (3 278 ) 38 899 (25 677 ) 18 700 4 496 150 18 511 (28 681 ) Éléments qui ne peuvent ultérieurement être reclassés à l’état du résultat Profits à la réévaluation des régimes d’avantages du personnel 5 568 2 143 4 465 16 852 30 877 Profits nets (pertes nettes) sur les titres de capitaux propres désignés à la JVAERG (8 924 ) (1 847 ) 7 277 (20 802 ) 39 050 (3 356 ) 296 11 742 (3 950 ) 69 927 Total des autres éléments du résultat global, après impôts sur le résultat 15 344 4 792 11 892 14 561 41 246 Résultat global 70 994 $ 60 658 $ (90 984 ) $ 241 144 $ 98 315 $ Impôts sur le résultat – Autres éléments du résultat global Les impôts sur le résultat (le recouvrement) liés à chaque composante des autres éléments du résultat global sont présentés dans le tableau suivant. Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les En milliers de dollars (non audité) 31 octobre

2022 31 juillet

2022 31 octobre

2021 31 octobre

2022 31 octobre

2021 Variation nette des titres d’emprunt à la JVAERG Pertes latentes nettes sur les titres d’emprunt à la JVAERG (121 ) $ (101 ) $ (178 ) $ (516 ) $ (558 ) $ Reclassement en résultat net des (profits nets) pertes nettes sur les

titres d’emprunt à la JVAERG 48 89 (13 ) 192 (85 ) (73 ) (12 ) (191 ) (324 ) (643 ) Variation nette de la valeur des dérivés désignés comme

couvertures de flux de trésorerie (3 207 ) 1 399 1 324 (7 022 ) (543 ) Écarts de conversion, montant net Profits nets (pertes nettes) sur les couvertures des investissements

dans des établissements à l’étranger, montant net 230 366 (6 ) 262 (159 ) Profits à la réévaluation des régimes d’avantages du personnel 2 005 772 1 608 6 068 11 119 Profits nets (pertes nettes) sur les titres de capitaux propres

désignés à la JVAERG (3 218 ) (666 ) 2 652 (7 976 ) 14 108 (4 263 ) $ 1 859 $ 5 387 $ (8 992 ) $ 23 882 $

État de la variation des capitaux propres consolidé Pour l’exercice clos le 31 octobre 2022 Cumul des autres éléments du résultat global Réserve pour rémunération fondée sur des actions

Total des capitaux

propres

En milliers de dollars

(non audité) Actions

privilégiées Billets avec remboursement de capital à recours limité Actions

ordinaires Résultats non distribués Titres d’emprunt

à la

JVAERG Couvertures de flux de trésorerie Conversion

des

établissements

à l’étranger Total Solde au 31 octobre 2021 122 071 $ 123 612 $ 1 172 722 $ 1 195 264 $ 278 $ 42 095 $ (18 839 ) $ 23 534 $ 3 667 $ 2 640 870 $ Résultat net 226 583 226 583 Autres éléments du

résultat global, après

impôts sur le résultat Profits latents nets sur

les titres d’emprunt

à la JVAERG (1 432 ) (1 432 ) (1 432 ) Reclassement en résultat net des pertes nettes sur les titres d’emprunt

à la JVAERG 532 532 532 Variation nette de la valeur des

dérivés désignés comme

couvertures de flux de trésorerie (19 488 ) (19 488 ) (19 488 ) Profits de change latents sur les

investissements dans des

établissements à l’étranger,

montant net 68 662 68 662 68 662 Pertes nettes sur les couvertures des

investissements dans des

établissements à l’étranger (29 763 ) (29 763 ) (29 763 ) Profits à la réévaluation

des régimes d’avantages

du personnel 16 852 16 852 Pertes nettes sur les

titres de capitaux

propres désignés

à la JVAERG (20 802 ) (20 802 ) Résultat global 222 633 (900 ) (19 488 ) 38 899 18 511 241 144 Rachat de billets avec

remboursement de

capital à recours

limité, montant net (1 280 ) (203 ) (1 483 ) (1 483 ) Émission d’actions

ordinaires 5 622 5 622 Rachat d’actions

ordinaires à des fins

d’annulation (10 795 ) (6 419 ) (17 214 ) (17 214 ) Rémunération fondée sur

des actions 1 058 1 058 Dividendes et autres

distributions Actions privilégiées et billets avec remboursement de capital à recours limité (11 779 ) (11 779 ) Actions ordinaires (77 115 ) (77 115 ) Solde au 31 octobre 2022 122 071 $ 122 332 $ 1 167 549 $ 1 322 381 $ (622 ) $ 22 607 $ 20 060 $ 42 045 $ 4 725 $ 2 781 103 $

Pour l'exercice clos le 31 octobre 2021 Cumul des autres éléments du résultat global Réserve pour rémuné-ration fondée sur des actions



Total des capitaux propres



En milliers de dollars

(non audité) Actions

privilégiées Billets avec rembourse-ment de capital à recours limité Actions

ordinaires Résultats non distribués Titres d’emprunt à la JVAERG Couvertures de flux de trésorerie Conversion

des établis-

sements à l’étranger Total Solde au 31 octobre 2021 244 038 $ — $ 1 159 488 $ 1 152 973 $ 1 784 $ 43 593 $ 6 838 $ 52 215 $ 2 527 $ 2 611 241 $ Résultat net 57 069 57 069 Autres éléments du

résultat global, après

impôts sur le résultat Pertes latentes nettes sur les titres d’emprunt à la JVAERG (1 271 ) (1 271 ) (1 271 ) Reclassement en résultat net des profits nets sur les titres d’emprunt à la JVAERG (235 ) (235 ) (235 ) Variation nette de la valeur des dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie (1 498 ) (1 498 ) (1 498 ) Pertes de change latentes sur les investissements dans des établissements à l’étranger, montant net (35 949 ) (35 949 ) (35 949 ) Profits sur les couvertures des investissements dans des établissements à l’étranger, montant net 10 272 10 272 10 272 Profits à la réévaluation des régimes d’avantages du personnel 30 877 30 877 Profits nets sur les titres de capitaux propres désignés à la JVAERG 39 050 39 050 Résultat global 126 996 (1 506 ) (1 498 ) (25 677 ) (28 681 ) 98 315 Émission d’actions ordinaires 13 234 13 234 Émission de billets avec remboursement de capital à recours limité 123 612 123 612 Rachat d’actions (121 967 ) (3 033 ) (125 000 ) Rémunération fondée sur des actions 1 140 1 140 Dividendes Actions privilégiées (12 265 ) (12 265 ) Actions ordinaires (69 407 ) (69 407 ) Solde au 31 octobre 2021 122 071 $ 123 612 $ 1 172 722 $ 1 195 264 $ 278 $ 42 095 $ (18 839) $ 23 534 $ 3 667 $ 2 640 870 $

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs À l’occasion, la Banque Laurentienne du Canada et, le cas échéant, ses filiales (collectivement, la « Banque ») formuleront des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis, notamment ceux présentés dans le présent document (et dans les documents intégrés par renvoi aux présentes), ainsi que dans d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou américains, dans les rapports aux actionnaires et dans d’autres communications écrites ou orales. Ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions d’exonération et aux termes de lois en matière de valeurs mobilières en vigueur au Canada et aux États-Unis. Ils incluent, notamment, des énoncés relatifs à la vision, aux objectifs stratégiques, aux plans et stratégies d’affaires de la Banque, à ses priorités et à ses objectifs de performance financière; à l’examen et aux perspectives de la conjoncture économique et des conditions du marché dans les économies canadienne, américaine, européenne et mondiale; au contexte de réglementation dans lequel la Banque exerce ses activités; à l’environnement de risques, y compris le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de financement; à l’incidence de la COVID-19; les énoncés présentés aux rubriques « Perspectives », « Incidence de la COVID-19 » et « Appétit pour le risque et cadre de gestion des risques » du présent rapport annuel 2022 de la Banque pour l’exercice clos le 31 octobre 2022 (le « rapport annuel 2022 »), qui comprend le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 octobre 2022 et d’autres énoncés qui ne constituent pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de verbes au futur ou au conditionnel et de mots ou d’expressions tels que « croire », « présumer », « estimer », « prévoir », « perspectives », « projeter », « vision », « escompter », « prédire », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », « objectif », « viser », « cible », « pouvoir » ou la forme négative ou des variantes de tels termes, ou d’une terminologie similaire. Du fait de leur nature, ces énoncés prospectifs nécessitent que la Banque pose des hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes d’ordre général et spécifique, en conséquence desquels les prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions de la Banque pourraient se révéler inexactes; et les hypothèses de la Banque pourraient s’avérer erronées (en totalité ou en partie); les objectifs de performance financière, les visions et les objectifs stratégiques de la Banque pourraient ne pas se concrétiser. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie du rendement ou des résultats futurs et ne seront pas nécessairement une indication que les résultats réels seront atteints ou non. Les hypothèses économiques importantes qui étayent ces énoncés prospectifs sont décrites dans le rapport annuel 2022 à la rubrique « Perspectives », et sont intégrées par renvoi aux présentes. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs, car certains facteurs, dont bon nombre échappent au contrôle de la Banque et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir ou à évaluer, pourraient influer, individuellement ou collectivement, sur l’exactitude des énoncés prospectifs et faire en sorte que les résultats réels futurs de la Banque diffèrent substantiellement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, notamment, les risques liés à ce qui suit : le crédit; le marché; la liquidité et le financement; l’assurance; l’exploitation; la conformité à la réglementation (qui pourrait conduire la Banque à faire l’objet de diverses procédures juridiques et réglementaires, dont l’issue éventuelle pourrait comprendre des restrictions réglementaires, des pénalités et des amendes); la stratégie; la réputation; le contexte juridique et réglementaire; le risque lié à la concurrence et le risque systémique; les perturbations de la chaîne d’approvisionnement; les événements et incertitudes géopolitiques; les sanctions gouvernementales; les conflits, la guerre ou le terrorisme; d’autres risques importants présentés dans les sections sur les risques du rapport annuel 2022 de la Banque, qui portent notamment sur les incidences continues et potentielles de la COVID-19 sur les activités, la situation financière et les perspectives de la Banque; la conjoncture économique canadienne et mondiale (y compris le risque de hausse de l’inflation et des taux d’intérêt); les questions géopolitiques; le marché de l’habitation et l’endettement des ménages au Canada; la technologie, les systèmes d’information et la cybersécurité; les perturbations technologiques, la protection des renseignements personnels, les données et les risques liés aux tiers; la concurrence et la capacité de la Banque à réaliser ses objectifs stratégiques; la conjoncture économique aux États‑Unis et au Canada; les disruptions et l’innovation numériques (y compris les concurrents émergents dans les technologies financières); le remplacement des taux interbancaires offerts; les variations des taux de change et d’intérêt (y compris la possibilité que les taux d’intérêt soient négatifs); les méthodes et estimations comptables et les nouveautés en matière de comptabilité; la conformité aux lois et à la réglementation et les changements à cet égard; les changements des politiques fiscales, monétaires et autres du gouvernement; le risque fiscal et la transparence; la modernisation des systèmes de paiement canadiens; les activités frauduleuses et criminelles; le capital humain; l’assurance; la continuité des affaires; l’infrastructure commerciale; l’émergence de situations d’urgence sanitaire ou de crises de santé publique à grande échelle; l’émergence de variants de la COVID-19; le risque social et environnemental, y compris les changements climatiques; la capacité de la Banque à gérer, à évaluer ou à modéliser le risque opérationnel, le risque lié à la réglementation, le risque juridique, le risque stratégique et le risque lié à la réputation, qui sont tous décrits plus amplement à la rubrique « Appétit pour le risque et cadre de gestion des risques », laquelle débute à la page 50 du rapport annuel 2022 qui comprend le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 octobre 2022, lesquelles informations sont intégrées par renvoi au présent communiqué. Enfin, la Banque prévient le lecteur que la liste de facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. Lorsqu’ils se fient aux énoncés prospectifs de la Banque pour prendre des décisions à l’égard de la Banque, les investisseurs et autres personnes devraient considérer attentivement les facteurs, incertitudes et événements actuels et potentiels susmentionnés. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document ou qui y est intégré par renvoi représente l’opinion de la direction uniquement à la date à laquelle il a été ou est formulé, et est communiqué afin d’aider les investisseurs, les analystes financiers et les autres parties prenantes à comprendre certains éléments clés de la situation financière, des objectifs, des priorités stratégiques, des attentes et des plans actuels de la Banque, ainsi que pour leur permettre d’avoir une meilleure compréhension des activités de la Banque et de l’environnement dans lequel elle prévoit les exercer ainsi que de sa performance financière escomptée, et peut ne pas convenir à d’autres fins. La Banque ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs formulés par la Banque ou en son nom, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où les lois et la réglementation en matière de valeurs mobilières l’exigent. Des renseignements additionnels sur la Banque sont disponibles sur le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Accès aux documents traitant des résultats trimestriels Le présent communiqué peut être consulté sur le site Web de la Banque à l’adresse www.blcgf.ca, sous l’onglet Salle de presse, et le rapport aux actionnaires, la présentation aux investisseurs et les informations additionnelles de la Banque, sous l’onglet Centre de l’investisseur, Résultats financiers. Conférence téléphonique La Banque Laurentienne du Canada invite les représentants des médias et le public à participer à la conférence téléphonique qui se tiendra à 9 h (HE), le 9 décembre 2022. Le numéro de téléphone sans frais 1-888-664-6392, code 67702055, permet d’écouter cette conférence en direct, en mode écoute seulement. Une webémission sera également disponible sur le site Web du Groupe, sous l’onglet Centre de l’investisseur, Résultats financiers. L’enregistrement de cette conférence téléphonique sera disponible en différé le 9 décembre 2022 à compter de 12 h (HE), jusqu’à 12 h (HE) le 8 janvier 2023, sur notre site Web, sous l’onglet Centre de l’investisseur, Résultats financiers. Les documents dont il est fait mention au cours de la conférence seront disponibles sur notre site Web, sous l’onglet Centre de l’investisseur, Résultats financiers. Personnes-ressources

Relations avec les investisseurs

Andrew Chornenky

Vice-président, Relations avec les investisseurs

Cellulaire : 416 846-4845

andrew.chornenky@blcgf.ca Relations avec les médias

Merick Séguin

Conseiller principal, Relations avec les médias

Cellulaire : 514 451-3201

merick.seguin@banquelaurentienne.ca À propos de la Banque Laurentienne du Canada

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l’expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres. Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd’hui, nous comptons près de 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 50,7 milliards $, de même que des actifs administrés de 27,2 milliards $. Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.



