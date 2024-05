La Banque Laurentienne du Canada (la Banque) est un fournisseur canadien de services financiers à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels. La Banque exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. Ses secteurs d'activité comprennent les services bancaires aux particuliers, les services bancaires aux entreprises et les marchés financiers. Le secteur des services bancaires aux particuliers répond aux besoins financiers des clients de détail. Le secteur des services bancaires aux entreprises répond aux besoins financiers des entreprises clientes au Canada et aux États-Unis et offre des services bancaires aux entreprises, des services de financement immobilier et des services de financement d'équipement et de stocks. Le secteur des marchés financiers offre une gamme de services, notamment des services de recherche, d'analyse de marché et de conseil, des services de souscription de titres de créance et d'actions, et des services administratifs. Les clients de la Banque peuvent accéder à son offre de conseils, de produits et de services financiers par l'intermédiaire d'un réseau de succursales au Québec. La Banque offre une plateforme numérique directe à tous les Canadiens. La Banque compte environ 57 succursales.

Secteur Banques