La Banque Laurentienne élargit l'accès à l'investissement durable grâce à de nouveaux fonds de Placements Mackenzie

La Banque Laurentienne enrichit sa gamme de produits de quatre fonds ESG gérés par les boutiques d’investissement durable de Mackenzie

MONTRÉAL et TORONTO, 01 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne (« Laurentienne », « la Banque ») (TSX : LB) et Placements Mackenzie (« Mackenzie ») ont travaillé en collaboration pour élargir la gamme croissante de fonds communs de placement de la Banque avec l’ajout de quatre fonds liés à des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui sont gérés par les boutiques d’investissement durable de Mackenzie (Mackenzie Betterworld et Mackenzie Greenchip), et par l’équipe des placements à revenu fixe Mackenzie.



Depuis 2012, la Banque Laurentienne s’associe à Mackenzie pour offrir à ses clients des fonds communs de placement exclusifs. Grâce à ce partenariat, les clients des Services bancaires aux particuliers de la Banque ont accès à une gamme de plus de 60 fonds pour satisfaire à leurs besoins en matière de placement.

« Nous sommes heureux d’offrir ces produits à nos clients, car ils sont une réponse directe à leur demande croissante d’options de placement ESG qui cadrent avec leurs valeurs. Le lancement de ces fonds ESG est en lien avec la nouvelle raison d’être de la Banque qui consiste à changer l’expérience bancaire pour le mieux, ainsi qu’avec notre engagement à faire le meilleur choix dans le cadre de notre nouveau plan stratégique », a affirmé Karine Abgrall-Teslyk, vice-présidente exécutive et chef des Services bancaires aux particuliers à la Banque Laurentienne.

Les fonds offerts sont les suivants :

Fonds d’actions canadiennes Mackenzie Betterworld et Fonds d’actions mondiales Mackenzie Betterworld

Le Fonds d’actions canadiennes Mackenzie Betterworld investit dans des entreprises canadiennes durables de toutes tailles et met particulièrement l’accent sur les sociétés à grande capitalisation. Le Fonds d’actions mondiales Mackenzie Betterworld se concentre sur des sociétés mondiales durables à forte capitalisation, avec une composante à petite et moyenne capitalisation pour stimuler le potentiel de croissance.

Fonds mondial équilibré de l’environnement Mackenzie Greenchip

Le Fonds mondial équilibré de l’environnement Mackenzie Greenchip investit principalement dans l’économie environnementale qui soutient la transition énergétique et les obligations vertes afin de contribuer à bâtir un avenir durable, et ce, des énergies renouvelables à l’agriculture durable.

Fonds mondial d’obligations durables Mackenzie

Le Fonds mondial d’obligations durables Mackenzie offre un accès à des émetteurs durables et responsables qui utilisent une méthode d’analyse exclusive des facteurs ESG, et propose une vaste sélection de titres de créances de sociétés et d’obligations souveraines durables à l’échelle mondiale.

« Nous sommes ravis et fiers d’élargir notre partenariat avec la Banque Laurentienne en lui offrant ces solutions de placement durables », a déclaré Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « Ces fonds donnent à nos clients la certitude que leurs investissements auront une incidence positive sur la planète. »

Avec ces quatre nouveaux fonds, l’offre ESG de la Banque Laurentienne comprend dorénavant une gamme complète de produits conçus pour permettre aux clients d’harmoniser leurs investissements avec leurs valeurs.

Les fonds communs de placement sont distribués par BLC Services Financiers inc. (BLCSF), une filiale en propriété exclusive de la Banque Laurentienne du Canada. Les fonds communs de placement offerts par BLCSF font partie du groupe de fonds de la Banque Laurentienne géré par Placements Mackenzie.

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l’expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd’hui, nous comptons plus de 2 900 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 46,1 milliards $, de même que des actifs administrés de 30,2 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

Pour en savoir davantage sur la stratégie et les initiatives ESG de la Banque Laurentienne, nous vous invitons à lire notre Rapport ESG 2021.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 203,2 milliards $ au 28 février 2022. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d’un million de clients au détail et institutionnels par l’intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d’actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu’à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est une filiale de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l’une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Pour en savoir plus :

Banque Laurentienne

Merick Seguin

Conseiller principal, Relations avec les médias

514 451-3201

Merick.seguin@laurentianbank.ca

Placements Mackenzie

Source pour les médias anglophones

Hilary Bassett

416 951-7558

hilary.bassett@mackenzieinvestments.com

Source pour les médias francophones

Lara Berguglia

514 994-2382

lara.berguglia@northstrategic.com