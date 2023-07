La Banque Laurentienne du Canada (la Banque) fournit des services financiers à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels. La Banque opère principalement à travers le Canada, avec une présence aux États-Unis. La Banque exerce ses activités par l'entremise de trois secteurs : Les services bancaires aux particuliers, les services bancaires aux entreprises et les marchés financiers. Le secteur des services bancaires aux particuliers répond aux besoins financiers des clients individuels. Les clients peuvent accéder aux conseils, produits et services financiers proposés par la Banque à travers un réseau de succursales au Québec. Le secteur des services bancaires aux entreprises répond aux besoins financiers des entreprises clientes à travers le Canada et les États-Unis et offre des services bancaires aux entreprises, du financement immobilier et du financement d'équipement et de stocks. Le secteur des marchés financiers offre une gamme de services, notamment des services de recherche, d'analyse de marché et de conseil, des services de souscription de titres de créance et de participation et des services administratifs.

Secteur Banques