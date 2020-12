La Banque Laurentienne souligne la contribution exceptionnelle de M. Claude Castonguay

MONTRÉAL, 14 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de l’annonce du décès de M. Claude Castonguay, la direction et les employés de la Banque Laurentienne tiennent à transmettre leurs plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches.



« Nous aimerions offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Claude Castonguay. Il était un visionnaire dans tout ce qu’il entreprenait, tant en politique que dans les affaires. Son passage à la Banque a marqué un important jalon dans le développement de notre institution financière, et nous sommes reconnaissants de sa contribution exceptionnelle dans la création de la Banque Laurentienne », a dit Mme Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction.

M. Castonguay est entré chez la mutuelle d’assurances La Laurentienne en 1976, dont il a assuré la croissance en Amérique du Nord. Devenu président, il pilote le rachat de la Banque d’Épargne de la Cité et du District de Montréal, qui conserve son nom jusqu’en 1987, année où elle devient finalement la Banque Laurentienne du Canada.

