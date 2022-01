Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne prendra la parole à la 25e Conférence annuelle de CIBC à l'intention des investisseurs institutionnels de l'Est

MONTRÉAL, 12 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de Banque Laurentienne, prendra la parole à la 25e Conférence annuelle de CIBC à l’intention des investisseurs institutionnels de l’Est le 21 janvier 2022 à 10 h 05 (HE).



La présentation sera disponible en différé sur le site https://blcgf.ca, dans la section Centre de l’investisseur, sous l’onglet Présentations et événements.

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l’expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons plus de 2 800 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan 45,1 milliards $, de même que des actifs administrés de 31,0 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

