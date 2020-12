Représentation des employés syndiqués de la Banque Laurentienne

MONTRÉAL, 24 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne (TSX:LB) a été informée par le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) que ce dernier avait reçu une requête d'un groupe d'employés visant à révoquer l'accréditation syndicale du local SEPB 434 couvrant tous les employés syndiqués de la Banque Laurentienne. Ces employés travaillent principalement au sein des succursales de la province de Québec, ainsi que, pour certains d'entre eux, dans les bureaux corporatifs de Montréal.



Aussi, conformément à la législation applicable, un agent du CCRI a été désigné pour superviser les prochaines étapes du dossier. ​

