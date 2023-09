Laurion Mineral Exploration Inc. est une petite société canadienne d'exploration et de développement miniers. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés de ressources minérales. La société se concentre principalement sur sa propriété phare de 47 kilomètres carrés (km2) (11 607 acres), Ishkoday Gold, située à 220 km au nord-est de Thunder Bay, en Ontario, au Canada. Le gisement Ishkoday de la société est situé dans le camp de roches vertes d'Onaman-Tashota, dans les cantons d'Irwin, Walters, Elmhirst et Pifher, à 25 km au nord-est de la ville de Beardmore (Ontario) et à 220 km au nord-est de Thunder Bay (Ontario). La société détient une participation de 100 % dans Jubilee-Elmhirst et Beaurox, ainsi qu'une participation de 30 % dans une coentreprise avec Canadian Gold Miner Corp.

Secteur Or