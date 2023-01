L'entreprise indienne Laurus Labs enregistre un bond de 32 % de ses bénéfices grâce à la demande d'ingrédients de médicaments. 30/01/2023 | 08:07 Envoyer par e-mail :

La société indienne Laurus Labs Ltd a annoncé lundi une hausse de 32,1% de son bénéfice au troisième trimestre, stimulée par une forte demande dans ses activités de fabrication de produits chimiques et autres ingrédients utilisés dans les médicaments. Le bénéfice consolidé de la société est passé à 2,03 milliards de roupies (près de 25 millions de dollars) au cours des trois mois terminés le 31 décembre, contre 1,54 milliard de roupies un an plus tôt. Les revenus de Laurus Labs, qui fabrique également des médicaments pour l'hépatite C et l'oncologie, ont augmenté de plus de 50 % pour atteindre 15,45 milliards de roupies. Laurus Labs a déclaré que les revenus de ses activités Synthèse et Ingrédients pharmaceutiques actifs (API), qui représentent chacune plus de 40 % du revenu total, ont augmenté de 210 % et 49 %, respectivement, au cours du dernier trimestre. Alors que l'activité Synthèse fabrique des substances chimiques utilisées pour fabriquer des médicaments, les API sont des éléments clés biologiquement actifs dans un médicament qui contribuent aux effets souhaités sur la santé. Les actions de Laurus Labs ont augmenté jusqu'à 5,3 % à 360 roupies lundi après les résultats, enregistrant leur plus grand gain intrajournalier en pourcentage depuis juillet. L'action avait chuté de 30,4 % en 2022, contre une baisse de 11,4 % pour l'indice Nifty Pharma. (1 $ = 81,6750 roupies indiennes)

© Zonebourse avec Reuters 2023