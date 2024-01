Laurus Labs Limited est une société pharmaceutique et biotechnologique basée en Inde. La société propose un portefeuille intégré d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API), y compris des produits intermédiaires, des formes de dosage génériques (FDF) et des services de recherche sous contrat pour répondre aux besoins de l'industrie pharmaceutique mondiale. La société opère à travers trois segments : Laurus Generics, Laurus Synthesis et Laurus Bio. Le segment Laurus Generics comprend API et FDF - Développement, fabrication et vente d'API et d'intermédiaires avancés et de formulations solides orales/FDF. Le segment Laurus Synthesis comprend les matières premières essentielles (KSM), les intermédiaires et les API pour les nouvelles entités chimiques (NCE). Le segment Laurus Bio comprend des produits recombinants, des produits sans origine animale pour une biofabrication plus sûre et sans virus. La société opère à travers deux segments géographiques : Recettes provenant des clients en Inde - marché intérieur, et Recettes provenant des clients en dehors de l'Inde - exportations. La société vend ses API dans 56 pays.

Secteur Produits pharmaceutiques