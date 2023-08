Laurus Labs Limited est une société pharmaceutique et biotechnologique basée en Inde. La société est un fabricant d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) pour les antirétroviraux (ARV), l'oncologie, le cardiovasculaire, les antidiabétiques, les antiasthmatiques et la gastro-entérologie. Elle développe et fabrique également des formulations solides orales, qui fournissent des services de recherche et de fabrication sous contrat (CRAMS) à d'autres sociétés pharmaceutiques mondiales, et produit des ingrédients spécialisés pour les nutraceutiques, les compléments alimentaires et les cosméceutiques. La société opère à travers quatre unités commerciales couvrant une gamme d'applications thérapeutiques, y compris Generics API, qui est engagée dans le développement, la fabrication et la vente d'API et d'intermédiaires avancés ; Generics Finished Dosage Form (FDF), qui est engagée dans le développement et la fabrication de formulations solides orales ; Synthesis, qui est une matière première clé, des intermédiaires et des API pour les Nouvelles Entités Chimiques (NCE), et Bio, qui est engagée dans les produits recombinants.

Secteur Produits pharmaceutiques