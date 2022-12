LAVA Therapeutics N.V. annonce des données actualisées sur l'essai clinique de phase 1/2A du LAVA-051 lors de la 64e réunion et exposition annuelle de l'American Society of Hematology

LAVA Therapeutics N.V. a annoncé la présentation d'un poster mettant en évidence les données mises à jour, y compris l'innocuité, la pharmacodynamique (PD) et la pharmacocinétique (PK) de l'essai clinique de phase 1/2a en cours du LAVA-051 chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) et de myélome multiple (MM) récurrents/réfractaires (R/R), lors de la 64e réunion annuelle et exposition de l'American Society of Hematology (ASH), qui se tiendra à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, du 10 au 13 décembre 2022. La présentation comprend les données initiales des patients recevant LAVA-051 par voie sous-cutanée, ainsi que des mises à jour sur les cohortes de dosage intraveineux. En plus du profil d'innocuité favorable démontré au moment de l'arrêt des données (11 novembre 2022), le LAVA-051 a montré une pharmacocinétique prévisible et linéaire et des paramètres pharmacodynamiques conformes à l'engagement des cellules V?9Vd2-T, y compris une occupation croissante des cellules V?9Vd2-T des patients par le LAVA-051 et des augmentations constantes de l'expression des marqueurs d'activation des cellules T.

De plus, des signes potentiels d'activité clinique du LAVA-051 ont été observés. Le LAVA-051 est un Gammabodyo humanisé conçu pour activer à la fois les cellules T V?9Vd2 (Vgamma9 Vdelta2) et les cellules NKT de type 1 pour tuer les cellules tumorales exprimant le CD1d. Le LAVA-051 est constitué de deux anticorps à domaine unique reliés par un court lieur glycine-sérine de cinq acides aminés.

L'un des anticorps à domaine unique reconnaît la chaîne Vd2 du récepteur des cellules T V?9Vd2, et l'autre anticorps à domaine unique est spécifique de CD1d, une glycoprotéine impliquée dans la présentation d'antigènes (glyco)lipidiques à des populations distinctes de cellules T, y compris les cellules NKT de type 1, qui peut être exprimée sur un large éventail d'hémopathies malignes, y compris la leucémie lymphocytaire chronique, le myélome multiple et la leucémie myéloïde aiguë.