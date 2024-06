Lavoro Limited est un détaillant d'intrants agricoles basé au Brésil et un fournisseur d'intrants biologiques agricoles. La société compte trois secteurs d'activité : le pôle Brésil, qui comprend des sociétés dédiées à la distribution d'intrants agricoles tels que les produits phytosanitaires, les semences, les engrais et les produits spécialisés, au Brésil ; le pôle LATAM, qui comprend des sociétés dédiées à la distribution d'intrants agricoles en dehors du Brésil, principalement en Colombie ; ainsi que le pôle Crop Care, qui comprend des sociétés qui produisent et importent le propre portefeuille de produits de marque privée de Lavoro, y compris des produits phytosanitaires hors brevet et des produits spécialisés, par exemple, des produits biologiques et des engrais spécialisés. Les principales cultures desservies sont : le soja, le maïs, le coton, le café, les haricots, le riz, la canne à sucre, le blé, les agrumes et les pâturages. La société a une large présence géographique, opérant au Brésil, en Colombie et en Uruguay.