Le détaillant japonais Lawson Inc envisage l'introduction en bourse de Seijo Ishii

Le quotidien économique Nikkei avait précédemment rapporté que Lawson prévoyait une introduction en bourse de Seijo Ishii d'ici l'exercice 2023, valorisant potentiellement l'entreprise à plus de 200 milliards de yens (1,59 milliard de dollars).

Un porte-parole de Lawson a toutefois déclaré que la société envisageait une cotation de l'activité de supermarché mais qu'une décision finale n'avait pas été prise, y compris des précisions sur la taille ou le calendrier.

Lawson est l'une des plus grandes chaînes de magasins de proximité du Japon, avec plus de 14 500 emplacements, en concurrence avec les leaders du marché 7-Eleven et FamilyMart. Elle est détenue à 50 % par la société commerciale Mitsubishi Corp et possède également des milliers de magasins en Chine continentale.

Une cotation en bourse de Seijo Ishii mettrait à l'épreuve l'appétit des investisseurs pour les détaillants dans un pays où les dépenses des ménages sont sous pression depuis des décennies et où la hausse des coûts d'importation et la faiblesse du yen accentuent la pression.

Toutefois, Seijo Ishii se distingue sur le marché de la vente au détail. Alors que la plupart de ses rivaux se concentrent sur le prix et la valeur, Seijo Ishii s'est taillé une niche en se concentrant sur les produits importés coûteux et les produits nationaux haut de gamme.

(1 $ = 125,5800 yens)