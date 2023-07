Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc. (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du Fonds est le rendement total, composé de l'appréciation du capital et du revenu. Le Fonds poursuit son objectif d'investissement en combinant deux stratégies d'investissement distinctes : Investissements en actions mondiales et Investissements en devises. Le portefeuille d'actions mondiales du Fonds est investi dans environ 60 à 80 actions cotées américaines et non américaines de sociétés (y compris celles des marchés émergents) dont la capitalisation boursière est supérieure à 2 milliards de dollars. Il investit dans divers secteurs, notamment les technologies de l'information, la consommation discrétionnaire, l'industrie, les soins de santé, les finances, la consommation de base, la dette souveraine, les services de communication et les matériaux. Le gestionnaire d'investissement du Fonds est Lazard Asset Management LLC.