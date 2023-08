David Kurtz, responsable mondial de la restructuration chez Lazard Ltd, a accepté de rejoindre Hilco Global, la société de conseil financier qui aide les détaillants en difficulté à se liquider, a déclaré Reuters.

M. Kurtz, qui a conseillé certaines des faillites d'entreprises les plus médiatisées de ces vingt dernières années, rejoindra Hilco en tant que vice-président et directeur de la stratégie en septembre. Il rendra compte au directeur général et fondateur Jeffrey Hecktman.

La semaine dernière, Lazard a promu Tyler Cowan pour prendre la place de Kurtz à la tête de la pratique de restructuration de la banque d'investissement en septembre.

M. Kurtz a conseillé les détaillants J.C. Penney, Neiman Marcus et J. Crew sur la manière de gérer les procédures de faillite et de survivre à une pandémie mondiale qui a entraîné la faillite de certains de leurs concurrents. Il a également aidé des entreprises du secteur du forage en mer, telles que Valaris et Transocean, à se restructurer dans le cadre d'une procédure de faillite ou en dehors de celle-ci.

Avant de rejoindre Lazard il y a 21 ans, M. Kurtz était avocat spécialisé dans les faillites chez Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Chez Hilco, M. Kurtz contribuera à poursuivre l'expansion de cette société diversifiée, qui a vu le jour à Chicago et s'est développée pour compter aujourd'hui plus de 20 entreprises spécialisées employant plus de 800 personnes dans le monde entier.

Hilco a débuté en 1986 en évaluant des inventaires comprenant des équipements industriels et en organisant des ventes en cessation d'activité pour des détaillants. Elle s'est développée dans le domaine des prêts, de l'évaluation des actifs et des grands projets de réhabilitation de propriétés industrielles, telles qu'une ancienne aciérie à Baltimore et une raffinerie de pétrole à Philadelphie. Elle accorde également des licences et ressuscite des marques emblématiques qui ont connu des temps difficiles, comme Polaroid, et fournit des services de conseil aux entreprises.