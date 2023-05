Lazard : nomme un nouveau Directeur général, Peter R. Orszag

Lazard a annoncé la nomination de Peter R. Orszag en tant que Directeur général, à compter du 1er octobre. Il remplace Kenneth M. Jacobs, qui était PDG de la banque depuis novembre 2009. Kenneth M. Jacobs restera président exécutif et continuera à conseiller les clients sur les questions financières stratégiques. Peter R. Orszag dirigeait auparavant la branche conseils financiers de Lazard depuis 2019.



" Peter est le meilleur choix pour devenir le prochain CEO de Lazard ", a déclaré l'administrateur de Lazard, Richard D. Parsons. " Au cours de sa carrière dans la banque et le gouvernement, Peter s'est révélé être un leader stratégique, visionnaire et décisif, avec des relations solides dans toute l'industrie et la capacité de diriger efficacement Lazard à travers des marchés mondiaux en évolution et des dynamiques géopolitiques complexes ".