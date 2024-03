Lazydays Holdings, Inc. est une société holding. La société exploite des concessions de véhicules récréatifs (VR) et offre un portefeuille de produits et de services pour les propriétaires de VR et les amateurs de plein air. La société propose une gamme de produits pour véhicules de loisirs : vente de véhicules neufs et d'occasion, pièces détachées et service après-vente, produits de financement et d'assurance, plans de protection des tiers, pièces et accessoires après-vente, et installations de camping pour véhicules de loisirs. Elle propose ces offres par l'intermédiaire de ses concessionnaires Lazydays. Elle exploite environ 21 concessions et points de service Lazydays dans 11 États. Ses marques de VR comprennent Forest River, Thor et East to West, entre autres. Elle possède également des concessions situées à The Villages (Floride), Tucson et Phoenix (Arizona), Minneapolis (Minnesota), Knoxville, Nashville et Maryville (Tennessee), Loveland et Denver (Colorado), Elkhart et Burns Harbor (Indiana), Portland (Oregon), Vancouver (Washington) et Milwaukee (Wisconsin). Elle dispose également d'un centre de services près de Houston, au Texas.

Secteur Produits de récréation