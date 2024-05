LB Group Co Ltd, anciennement Lomon Billions Group Co Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication et la distribution de produits chimiques fins. Les principaux produits de la société comprennent le dioxyde de titane, principalement de type rutile, qui est utilisé dans les peintures, les plastiques, la papeterie, le caoutchouc, l'huile d'impression, les fibres chimiques, les céramiques et les industries cosmétiques, entre autres, ainsi que les produits à base de zirconium et le sulfate d'aluminium, entre autres. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Chimie de spécialité