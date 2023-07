LBG Media PLC est une société basée au Royaume-Uni. La société opère en tant qu'éditeur numérique et distributeur de contenu en ligne. La société produit et distribue du contenu numérique sur une gamme de supports, notamment la vidéo, l'éditorial, l'image, l'audio et l'expérience (réalité virtuelle et augmentée). Elle fournit des services à différentes étapes de la chaîne de valeur du marketing, de la conception de la stratégie directement avec les propriétaires de marques à la production de contenu numérique via son équipe de production interne, et à la distribution de contenu via ses canaux, tels que les médias sociaux, les sites Web. Les marques de son portefeuille permettent au Groupe de fournir des propriétaires de marques, tels que des fournisseurs de vêtements de sport ou des sociétés de jeux.

Secteur Logiciels