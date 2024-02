LBT Innovations Limited est une société basée en Australie. Ses principales activités comprennent la recherche, le développement et la commercialisation de technologies pour les marchés des soins de santé et des fournitures de laboratoire. Ses capacités comprennent l'intelligence artificielle (IA), l'analyse d'images et les solutions de génie logiciel qui améliorent les flux de travail de diagnostic médical. Son système d'évaluation automatisée des plaques (APAS) est une plateforme technologique qui automatise le dépistage et l'interprétation des plaques de culture. Ses produits comprennent APAS Independence et APAS Analysis Modules. L'APAS Independence combine l'IA, les logiciels et l'analyse d'imagerie pour créer une technologie de plate-forme pour l'interprétation intelligente des images. Les modules d'analyse APAS sont des logiciels d'analyse d'image intelligents qui fonctionnent avec l'APAS Independence pour permettre le dépistage des plaques de culture microbiologique. Son pipeline comprend le module d'analyse de la résistance antimicrobienne (AMR) APAS, l'évaluation automatisée de la coloration de Gram, le biofilm, le MicroStreak et WoundVue.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale