LCI Industries a pour principale activité la fourniture, au niveau national et international, d'une gamme de composants techniques destinés aux fabricants d'équipements d'origine sur les marchés des produits de loisirs et de transport, notamment les véhicules de loisirs et les industries adjacentes. Les segments de la société comprennent les fabricants d'équipement d'origine et le marché secondaire. Ses produits comprennent des châssis en acier et des composants connexes, des essieux et des solutions de suspension, des mécanismes et des solutions de glissement, des produits thermoformés pour la salle de bain, la cuisine et d'autres produits, des fenêtres en vinyle, en aluminium et sans cadre, des systèmes de stabilisation et de mise à niveau manuels, électriques et hydrauliques, des portes d'entrée, de bagages, de patio et de rampe, des meubles et des matelas, des marches d'entrée électriques et manuelles, des auvents et des accessoires pour auvents, des produits de remorquage, des accessoires pour camions, des composants électroniques, des appareils électroménagers, des climatiseurs, des téléviseurs et des systèmes audio, ainsi que d'autres accessoires. La société exploite plus de 130 sites de fabrication et de distribution.