LDC : Oddo BHF relève sa cible après les résultats

Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur LDC avec un objectif de cours relevé de 130 à 140 euros, au lendemain de résultats 2022-23 en forte croissance, accompagnés d'une confiance du groupe agroalimentaire dans ses perspectives.



Considérant que 'les fondamentaux se sont renforcés', le bureau d'études relève ses prévisions de BPA 2023-24 pour le spécialiste des volailles de 6,5%, visant une croissance organique de 1,6% tirée par les volumes et une marge de 5%.



'LDC reste bien positionné en tant que leader du marché français avec une gamme de produits diversifiés et une agilité démontrée pour surmonter notamment l'incertitude sur l'évolution de la consommation', juge l'analyste, pour qui la valorisation reste 'peu chère'.



