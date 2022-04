LDC : Oddo abaisse son objectif de cours

Oddo BHF reste à 'surperformance' sur LDC avec un objectif de cours ramené de 119 à 108 euros, après une publication 'de bonne facture' par le groupe agroalimentaire, avec un CA au-dessus des attentes et un léger relèvement d'objectif de ROC annuel.



'Les perspectives sont incertaines au regard de l'évolution des prix des matières premières et de la propagation de la grippe aviaire qui devrait à court terme perturber les ventes. Toutefois LDC est confiant dans sa capacité de pondérer ces effets par les prix', estime-t-il.



Le bureau d'études indique qu'il devrait ajuster prochainement ses prévisions, mais pense que 'en dépit de ces aléas conjoncturels, les fondamentaux demeurent solides, le titre se traite avec une décote de 5% par rapport à son historique'.



