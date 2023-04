A suivre aujourd'hui

Le chiffre d'affaires cumulé de l'exercice 2022-2023 de LDC progresse de 15,3% à 5,8 milliards d'euros avec des volumes en repli de 5,6% par rapport à l'exercice 2021-2022. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires entreprise de l'industrie agroalimentaire progresse de 15,5% avec des volumes qui baissent de 6,2% en lien avec l'épisode d'influenza aviaire. Le chiffre d'affaires du pôle Volaille France (avec intégration du pôle Amont) sur l'exercice 2022-2023 s'élève à 4 206,2 millions d'euros en progression de 12,2% et de 11,7% à périmètre identique.



Le chiffre d'affaires du pôle Volaille France (avec intégration du pôle Amont) sur l'exercice 2022-2023 s'élève à 4,2 milliards d'euros en progression de 12,2% et de 11,7% à périmètre identique. La croissance en valeur s'explique principalement par les effets des revalorisations tarifaires obtenues conjugués à une solide dynamique sur les gammes les plus contributives.



A l'international, son chiffre d'affaires de l'exercice (de janvier à décembre) s'élève à 812,7 millions d'euros et ressort en augmentation de 42,4% (+47,2% à périmètre et taux de change constants). Cette progression est associée à des volumes commercialisés en hausse de 1,3%.



Le chiffre d'affaires annuel du pôle Traiteur ressort à 827,2 millions d'euros en hausse de 10,3% avec des volumes commercialisés en baisse de 2,1%.



Au regard de cette fin d'année réussie, le Groupe est désormais confiant pour atteindre un taux de marge opérationnelle courante de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires, revenant ainsi à son taux normatif.



A moyen terme, LDC confirme l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 4 ans. Cette nouvelle dimension doit s'accompagner d'une progression de la rentabilité avec un objectif de près de 560 millions d'euros d'EBITDA sur l'exercice 2026-2027, en progression de 40% par rapport à 2021-2022.