LDC est le n° 1 français de la production, du conditionnement et de la commercialisation de produits de volailles. Les produits du groupe sont principalement vendus sous les marques Le Gaulois et Loué. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de volailles (73,9%) : produits découpés, produits élaborés, volailles ordinaires et labellisées ; - produits de traiteur (14,8%) : spécialités étrangères (n° 1 français), pizzas et tartes salées (n° 1 français), plats cuisinés (n° 2 français), sandwiches, produits de charcuterie et pâtisseries. Le solde du CA (11,3%) concerne l'activité assurée à l'international. A fin février 2021, LDC dispose de 89 sites de production implantés en Europe.

Secteur Transformation des aliments