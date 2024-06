Sablé-sur-Sarthe, le 7 juin 2024

Entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition de l'usine

KONSPOL de Nowy Sacz en Pologne

Sablé-sur-Sarthe - LDC (FRFR0013204336 - LOUP) annonce la conclusion d'un contrat d'achat d'actifs avec KONSPOL Holding SA, filiale du groupe CARGILL en vue de l'acquisition, en Pologne, de l'usine de Nowy Sacz et de la marque KONSPOL.

Cette usine a réalisé un chiffre d'affaires consolidé en 2023 de 35 M€.

Dans le prolongement de sa stratégie d'expansion à l'international, cette nouvelle acquisition doit permettre au Groupe LDC avec sa filiale DROSED en Pologne d'entrer dans le segment des produits traiteurs (produits panés, burgers et sandwiches, tortillas et gyozas). Avec cette acquisition, DROSED va développer ses capacités industrielles en s'appuyant sur un outil moderne avec un fort potentiel capacitaire, piloté par une équipe expérimentée et professionnelle.

L'objectif fixé entre les parties est de finaliser cette opération d'ici la fin de l'année 2024 sous réserve de l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence.

A propos de LDC

LDC (Lambert Dodard Chancereul) est une entreprise agroalimentaire française familiale spécialisée dans la transformation et la commercialisation de volailles ainsi que dans l'élaboration de produits traiteurs frais et surgelés. Avec 102 sites, 25 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires 2023-2024 de 6,2 milliards d'euros, le groupe LDC est l'un des leaders européens de la volaille, avec une présence en France, Pologne, Hongrie, Belgique et au Royaume-Uni. Il commercialise ses produits sous les marques Loué, Le Gaulois, Maître CoQ, Doux, Marie, Traditions d'Asie, Drosed, ainsi que Nature et Respect. Sa mission : « Agir pour la souveraineté alimentaire dans le respect des femmes, des hommes et de la nature ».

Le Groupe LDC est côté en Bourse à Paris et connaît un développement durable, équilibré et maîtrisé basé sur de la croissance organique et des acquisitions en Europe.

