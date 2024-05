L'objectif fixé entre les parties est de finaliser cette opération au cours du dernier trimestre 2024 sous réserve de l'accord sur les termes de la cession et de la levée des conditions suspensives usuelles, notamment des audits et de la décision de l'Autorité de la Concurrence.

Le Groupe produit et commercialise des salades traiteur sous la marque Pierre MARTINET et dispose d'une activité de salades de produits de la mer avec sa marque La Belle Henriette (acquise en 2010, en Vendée), de produits charcutiers et de pâtisserie salée avec Maison Randy (acquise en 1997, à Lyon). Le Groupe se développe aussi à l'international.

Le Groupe Pierre MARTINET est l'un des leaders du marché des salades traiteur, le N°1 du taboulé et n'a cessé d'innover avec notamment le lancement en 2017 de sa gamme « Végétal ». Pierre MARTINET, garant de la qualité et de l'excellence de ses produits, grâce à son savoir-faire, est connu par 3 Français sur 4 et a su consolider sa notoriété depuis sa première communication TV de 1994 à aujourd'hui.

Sablé-sur-Sarthe - LDC (FRFR0013204336 - LOUP) annonce l'entrée en négociation exclusive avec le Groupe Pierre MARTINET, « Le Traiteur Intraitable » pour l'acquisition de 100% du capital. Le Groupe Pierre MARTINET est une entreprise française, familiale et indépendante créée en 1968 et toujours dirigée par son fondateur Pierre MARTINET.

A propos de LDC

LDC (Lambert Dodard Chancereul) est une entreprise agroalimentaire française familiale spécialisée dans la transformation et la commercialisation de volailles ainsi que dans l'élaboration de produits traiteurs frais et surgelés. Avec 102 sites, 25 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires 2023-2024 de 6,2 milliards d'euros, le groupe LDC est l'un des leaders agroalimentaires européens, avec une présence en France, Pologne, Hongrie, Belgique et Royaume-Uni. Il commercialise ses produits sous les marques Loué, Le Gaulois, Maître CoQ, Doux, Marie, Traditions d'Asie, Drosed, Nature et Respect ainsi que Matines. Sa mission : « Agir pour la souveraineté alimentaire dans le respect des femmes, des hommes et de la nature ».

Le Groupe LDC est coté en Bourse et connaît un développement durable, équilibré et maîtrisé basé sur de la croissance organique et des acquisitions en Europe.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats annuels 2023-2024

Le 29 mai 2024 après Bourse

CONTACTS

Natalia Bernard Benjamin Lehari Directrice Administrative et Financière Consultant 02 43 62 70 00 01 56 88 11 11 natalia.bernard@ldc.fr benjamin.lehari@seitosei-actifin.com Presse Jennifer Jullia 01 56 88 11 19 jennifer.jullia@seitosei-actifin.com Investisseurs Sébastien Berret 01 56 88 11 22 sebastien.berret@seitosei-actifin.com

2