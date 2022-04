LDC : Midcap Partners a abaissé son objectif de cours

Midcap Partners a abaissé son objectif de cours sur LDC de 126 à 121 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le volailler a publié jeudi soir un chiffre d'affaires annuel en ligne avec les attentes du broker et des perspectives contrastées. Le bureau d'études observe que le groupe se montre prudent pour l'exercice 2022/23 alors qu'il a indiqué être impacté par l'épisode de grippe aviaire en France. Une baisse des volumes de 30% est attendue dans le secteur que le groupe espère limiter à 20% de son côté entre mars et août 2022.



Le groupe doit également faire face à l'inflation des matières et va devoir demander de nouvelles revalorisations à ses clients et vise une nouvelle hausse de 20%. "Difficile donc d'anticiper les résultats pour le nouvel exercice", estime le courtier.



L'intermédiaire a ajusté ses bénéfices par action 2021/22 de +2,8% afin de prendre en compte un résultat opérationnel courant légèrement au dessus de 200 millions d'euros. En revanche, il a ajusté à la baisse ses estimations de bénéfices par action 2022/23 de -13%.



Midcap Partners considère que le groupe devrait afficher une certaine résilience dans ce contexte pourtant difficile alors que la valorisation reste raisonnable.