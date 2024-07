LDC : Oddo BHF reste positif après le CA trimestriel

Oddo BHF conserve son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 178 euros sur LDC, après l'annonce par le groupe agroalimentaire d'un chiffre d'affaires trimestriel globalement conforme aux attentes.



Selon le bureau d'études, LDC a encore de la latitude pour s'adapter et soutenir les volumes tout en préservant les marges à des niveaux satisfaisants, et ses fondamentaux restent solides faces aux incertitudes liées à l'évolution du contexte géopolitique en France.



'Nous pensons que la baisse récente du cours boursier est une opportunité pour se positionner ou se renforcer sur le titre appartenant à un secteur défensif', ajoute l'analyste, mentionnant une décote de 18% par rapport aux niveaux historiques sur 10 ans.



