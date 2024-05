LDC : Oddo BHF reste positif après les résultats annuels

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 178 euros sur LDC, après la publication de résultats 2023-24 supérieurs aux attentes, avec une 'guidance de marge 2024-25 conservatrice en raison du contexte concurrentiel actuel'.



Le bureau d'études note que le résultat opérationnel courant, en hausse de 23,5% à 370,3 millions d'euros, a dépassé de 2% les attentes, et qu'un dividende en hausse de 33% est proposé à la prochaine AG ainsi que la division par deux du nominal de l'action.



Oddo BHF 'continue de penser que LDC a de la latitude pour s'adapter et redynamiser les volumes tout en préservant les marges à des niveaux satisfaisants notamment grâce à gestion rigoureuse des coûts alors que le prix de l'aliment reste bas à ce stade'.



