LDC affiche des résultats semestriels solides

LDC, qui a fait état de ses résultats semestriels, a dégagé un excédent brut d'exploitation de 240,1 millions d'euros contre 198,3 millions au premier semestre de l'exercice précédent, en hausse de 21%. Il représente 8,8% du chiffre d'affaires de la période contre 8,3% à période comparable. Le volailler, propriétaire des marques Loué, Le Gaulois mais aussi Marie, a enregistré un résultat opérationnel courant à 120,9 millions d'euros (4,4% du chiffre d'affaires contre 4,3% sur la même période de l'exercice précédent).



Le résultat net part du Groupe est en progression à 93,9 millions d'euros contre 80,1 millions d'euros à période comparable.



LDC a réalisé sur la période un chiffre d'affaires de 2,735 milliards d'euros, en hausse de 14,2% (+13,2% à périmètre identique et taux de change constant) sur un an. Les volumes commercialisés baissent de 3,3% et de 4,2% à périmètre identique mais les revalorisations tarifaires ont favorisé les facturations.



Malgré le contexte marqué par les hausses de prix sur les matières premières, l'inflation persistante sur les autres coûts (énergie, emballages, ...) et l'épisode d'influenza aviaire, le Groupe a, une fois encore, démontré sa résilience au cours du semestre.



La bonne résistance du semestre a été portée par l'agilité et les performances industrielles de l'ensemble des sites du pôle volaille.