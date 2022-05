LDC : bien orienté après ses résultats annuels

LDC gagne 2% au lendemain de la publication par le groupe agroalimentaire d'un résultat net part du groupe en hausse de 17,3% à 165,1 millions d'euros au titre de l'exercice 2021-22, malgré une marge opérationnelle courante en retrait de 0,3 point à 4,1%.



Le chiffre d'affaires du spécialiste des volailles a progressé de 14,5% à 5,1 milliards d'euros avec des volumes en hausse de 7,3%. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires progresse de 11,9% et les volumes de 4,3%.



Le groupe revendiquant une situation financière renforcée, son directoire proposera à l'assemblée générale du 25 août, le versement d'un dividende en progression à deux euros par action contre 1,8 euro versé au titre de l'exercice précédent.



LDC affirme par ailleurs qu'une feuille de route stratégique qui doit lui permettre d'atteindre à cinq ans sept milliards d'euros de chiffre d'affaires avec un EBITDA de près de 560 millions d'euros, en hausse de 40% par rapport à 2021-22.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.