LDC réaffirme l'ensemble de ses objectifs

Le chiffre d’affaires du groupe LDC au troisième trimestre, clos fin novembre, de l’exercice 2022-2023 a atteint 1,5 milliard d’euros, en progression de 17,4%. Dans le prolongement de la tendance constatée au cours du premier semestre, les volumes ressortent en retrait à 6,5%. A périmètre identique et taux de change constant, l’évolution est de +17,5% en valeur et de - 6,8% en volumes.



Le groupe d'agroalimentaire est resté " soumis au prix toujours élevé des matières premières et à l'inflation persistante sur les autres coûts (énergie, emballages, …) ". L'épisode d'influenza aviaire a pesé sur les volumes commercialisés du groupe. Dans ce contexte, " les revalorisations tarifaires obtenues dans la volaille en France comme à l'International associées à l'agilité industrielle du groupe ont permis de compenser les conséquences de cette situation inédite ".



La période festive a été conforme à ses attentes. Dans ces conditions, LDC a confirmé les objectifs 2022-2023 annoncés à l'occasion de ses résultats semestriels. Le groupe a ainsi l'ambition de franchir le cap des 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un taux de marge opérationnelle courante supérieure à 4,5% du chiffre d'affaires.



A moyen terme, le groupe d'agroalimentaire a réaffirmé l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 5 ans. Cette nouvelle dimension doit s'accompagner d'une progression de la rentabilité avec un objectif de près de 560 millions d'euros d'EBITDA sur l'exercice 2026-2027, en progression de 40% par rapport à 2021-2022.