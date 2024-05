LDC : va racheter le traiteur Pierre Martinet

Entreprise agroalimentaire familiale spécialisée dans la transformation et la commercialisation de volailles, LDC (+0,68% à 148,50 euros) est entrée en négociation exclusive avec le groupe Pierre Martinet en vue de son acquisition. L'objectif fixé entre les parties est de finaliser cette opération au cours du dernier trimestre 2024. Cette opération devrait permettre aux activités traiteur de LDC d'être présentes sur 70% des familles produits du rayon Traiteur en GMS ("Grandes et Moyennes Surfaces") et ainsi renforcer sa présence aux côtés de la marque Marie.



"Dans la mesure où cette acquisition serait réalisée, celle-ci s'inscrirait parfaitement dans la feuille de route stratégique 2026-2027, dans laquelle LDC présentait ses ambitions en matière de développement de ses marques, d'élargissement de ses réseaux de commercialisation et de renforcement de son offre sur les salades traiteur", explique LDC.



La finalisation de cette opération est prévue au cours du dernier trimestre 2024, sous réserve de l'accord sur les termes de la cession et de la levée des conditions suspensives usuelles, notamment des audits et de la décision de l'Autorité de la concurrence.



Entreprise française, familiale et indépendante créée en 1968 et toujours dirigée par son fondateur Pierre Martinet, le groupe Martinet est un acteur important du marché des salades traiteur, notamment n°1 du taboulé. Avec un chiffre d'affaires 2023 de près de 230 millions d'euros, l'un des leaders du marché des salades traiteur compte plus de 700 collaborateurs répartis sur 5 sites de production en France.



Après Bourse, LDC dévoilera ses résultats annuels de l'exercice 2023/2024.