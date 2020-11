Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Bélier a réalisé vendredi soir son point d’activité au titre de son troisième trimestre 2020. Ainsi, le spécialiste en fonderie aluminium pour l’industrie automobile a dévoilé un chiffre d’affaires consolidé de 68,9 millions d’euros sur la période, en baisse de 6,7% sur un an. Corrigé des variations du prix de l'aluminium et taux de change, le chiffre d'affaires ressort en recul de 1,1%.Sur les neuf premiers mois de l'année 2020, le chiffre d'affaires consolidé ressort à 178,6 millions d'euros, soit une chute de 26 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Corrigé des variations du prix de l'aluminium et taux de change, le chiffre d'affaires faiblit de 23 %.Concernant ses perspectives, Le Bélier dit que " l'activité de développement et le nombre de lancements de nouveaux produits restent très importants ". Le groupe ajoute que " même si une partie de ces derniers sera reportée en 2021, ceci sera très profitable pour l'activité future ".