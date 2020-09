Le Belier : Résultats semestriels 2020

Communiqué de presse

Des perspectives qui demeurent porteuses

Les perspectives à court terme s'améliorent ; le tonnage sur le 3ème trimestre 2020 devrait être du même niveau que celui enregistré sur la même période de 2019.

L'activité de développement et le nombre de lancements de nouveaux produits restent très importants. Même si une partie de ces derniers sera reportée en 2021, ceci sera très profitable pour l'activité future.

Sur le long terme, les enjeux liés à l'allégement des véhicules et la nécessité absolue de réduire les émissions de CO2, sont autant d'atouts fondamentaux pour le marché de l'aluminium dans l'automobile - y compris pour les véhicules électriques - en particulier pour les lignes de produits Châssis et Freinage, qui ouvrent des perspectives toujours favorables pour Le Bélier.

Rappel des opérations en cours

Le Bélier rappelle que, le 28 juillet 2020, conformément aux dispositions du contrat d'acquisition conclu le 8 janvier 2020 et amendé le 1er juillet 2020, Wencan Holding (France) SAS, société intégralement détenue indirectement par Guangdong Wencan Die Casting Co., Ltd., société cotée sur la bourse de Shanghai (603348 (SHA)) (« Wencan »), a acquis une participation majoritaire représentant environ 61,34% du capital de Le Bélier auprès de Copernic, holding de contrôle de la famille Galland, pour un prix par action de 35,12 euros pour l'intégralité de sa participation représentant 57,68% du capital de Le Bélier et de Monsieur Philippe Galland et Monsieur Philippe Dizier, pour un prix par action de 38,18 euros pour les actions qu'ils détenaient dans Le Bélier ; étant précisé que les managers de Le Bélier au travers de Copernic ont également perçu un prix par action Le Bélier de 38,18 euros.

A la suite de la réalisation de l'acquisition par Wencan d'une participation majoritaire dans Le Bélier, le Conseil d'administration de la Société s'est réuni pour réorganiser la gouvernance de la Société en tenant compte de sa nouvelle structure actionnariale.

Le 3 septembre 2020, Wencan a également acquis 40.390 actions représentant 0,61% du capital de Le Bélier auprès de Monsieur Philippe Dizier, à la suite de la cessation de ses fonctions de Directeur Général de Le Bélier.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, Wencan déposera au plus tard courant du mois d'octobre 2020 un projet d'offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur le solde du capital de Le Bélier au prix de 38,18 euros par action Le Bélier (l'« Offre »).

Le Bélier rappelle que dans le cadre du projet d'Offre, le Conseil d'administration de Le Bélier a désigné, en application de l'article 261-1 I 1°, 2° et 4° et II du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le cabinet Accuracy, représenté par Monsieur Henri Philippe, en qualité d'expert indépendant.

Le Conseil d'administration de Le Bélier assure le suivi des travaux de l'expert indépendant dans le cadre prévu par la règlementation applicable et se prononcera sur l'intérêt de l'Offre et sur ses conséquences pour Le Bélier, ses actionnaires et ses salariés, au vu notamment des conclusions du rapport de l'expert indépendant.

Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil d'administration figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi par Le Bélier dans le cadre de l'Offre et soumis à l'examen de l'AMF qui appréciera sa conformité par rapport aux dispositions législatives et règlementaires applicables.

Dans l'hypothèse où le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire serait franchi par Wencan à l'issue de l'Offre, Wencan a l'intention de procéder à un retrait obligatoire des actions Le Bélier qui n'auraient pas été apportées à l'Offre par les actionnaires minoritaires de Le Bélier.

Conformément aux règles applicables en matière de communication financière des sociétés cotées, Le Bélier communiquera de nouveau sur l'opération en cours à l'occasion de sa prochaine étape.