Le Bélier : projet d'OPA de Wencan

08/10/2020 | 09:28

Wencan Holding (France) SAS indique proposer de manière irrévocable aux actionnaires de Le Bélier, d'acquérir la totalité des actions qui ne seraient pas déjà détenues par l'initiateur à l'exception des actions autodétenues, au prix de 38,18 euros par action.



L'offre porte, à la connaissance de l'initiateur, à cette date, sur un nombre total maximum de 2.468.379 actions représentant 37,5% du capital et 34,56% des droits de vote théoriques du fabricant de pièces en aluminium.



L'offre sera réalisée selon la procédure simplifiée et sa durée sera de dix jours de négociation. Elle sera, le cas échéant, suivie d'une procédure de retrait obligatoire, en application du règlement général de l'AMF.



