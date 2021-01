Le Tanneur & Cie

Le Tanneur & Cie: Chiffre d'affaires de l'année 2020



29-Jan-2021 / 08:30 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



CHIFFRE D'AFFAIRES de l'année 2020. CA 2020 de 50,3 M ? à -21% : conséquence de la pandémie COVID-19 Fabrication pour Maisons de luxe : -18% mais rentabilité préservée grâce à une amélioration générale des process Marque Le Tanneur : -25% Poursuite du repositionnement de la marque avec le succès de l'internalisation du E-shop et du nouveau concept de magasin « La Maison » Paris, le 29 janvier 2021 Consolidé réel En M? 2020 2019 Var. France Export Total France Export Total France Export Total Magasins Le Tanneur (dont E-shop) 10,5 0,2 10,7 12,5 0,6 13,1 -16,3% -55,8% -17,9% Autres distributions Marque Le Tanneur 4,8 0,9 5,7 7,8 1,3 9,1 -38,1% -32,9% -37,4% Total Marque Le Tanneur 15,3 1,1 16,4 20,4 1,8 22,2 -24,7% -39,8% -25,9% Fabrication pour maisons de luxe 33,9 33,9 41,5 0,0 41,5 -18,3% -100,0% -18,4% Total 49,2 1,1 50,3 61,8 1,9 63,7 -20,4% -41,2% -21,0% Ces données de chiffre d'affaires n'ont pas été auditées. Le chiffre d'affaires consolidé de l'année 2020 s'établit à 50,3 M? et est en baisse de 21,0% par rapport à 2019. Fabrication pour Maisons de luxe L'activité de la filiale dédiée, Maroquinerie des Orgues, a diminué de 18% à cause des restrictions sanitaires imposées par la pandémie de COVID-19. Néanmoins, la rentabilité de cette branche a été préservée grâce à des mesures d'adaptation rapides et une amélioration générale de l'organisation industrielle, dans la continuité de la démarche entreprise depuis ces trois dernières années sur les deux sites corréziens. Marque Le Tanneur L'activité Le Tanneur a connu un fléchissement de 25,9%, conséquence directe des deux périodes de fermeture imposée aux commerces non essentiels au cours de l'année. Malgré ces aléas conjoncturels, la relance de la marque engagée depuis fin 2017 s'est poursuivie. L'activité a ainsi été favorisée par : - l'accélération de la transformation digitale avec l'internalisation du E-shop à partir de fin février 2020 et le démarrage du premier market-place sur Amazon en novembre. Le site www.letanneur.com a doublé ses ventes annuelles avec une surperformance particulièrement remarquable en décembre ; - la diminution des promotions commerciales pour présenter les produits à leur vraie valeur ; - le lancement du nouveau concept de magasin « La Maison » dans les boutiques de la rue Caumartin et de Vélizy à Paris ainsi qu'à la Part-Dieu à Lyon ; - le lancement de « Madeleine », sac Made in France très premium qui est la quintessence du savoir-faire de maître maroquinier de Le Tanneur ; - l'ouverture en novembre de deux premiers corners espagnols au concept « La Maison » chez El Corte Inglés à Barcelone et à Palma. Perspectives La Fabrication pour Maisons de luxe devrait retrouver un niveau normatif d'activité en 2021 et capitaliser sur la base de l'amélioration de ses process. Pour Le Tanneur, le premier trimestre de l'année 2021 s'annonce encore difficile en raison du contexte dans lequel le commerce physique évolue en France. La marque a néanmoins la ferme intention de poursuivre sa progression, notamment par la mise en ?uvre des leviers suivants : l'ouverture du E-shop dans certains pays européens ;

le démarrage de nouveaux market-places en France et à l'étranger ;

le renforcement du programme de formation du personnel du réseau Retail ;

la poursuite de l'omnicanalité avec, en plus de la E-réservation, l'introduction de la Tablet in Store et du Click and Collect ; la reprise de parts de marché chez les détaillants multimarques français grâce à une force de vente dynamisée ; l'ouverture d'un corner dans le grand magasin KaDeWe à Berlin. Prochains rendez-vous Mise à disposition du rapport financier annuel 2020 : 30 avril 2021

Communiqué sur les comptes annuels 2020 : 30 avril 2021

Assemblée générale des actionnaires : 24 juin 2021 à 10h 7 rue Tronchet, Paris 8e Mise à disposition du rapport financier semestriel 2021 : 17 septembre 2021

Communiqué sur les comptes semestriels 2021 : 17 septembre 2021 Contact Actionnaires Le Tanneur & Cie : Patricia Moulon - 04 79 81 60 60 - p.moulon@letanneuretcie.com A propos de Le Tanneur & Cie : Fort de son savoir-faire centenaire, Le Tanneur & Cie est un acteur essentiel du marché de la maroquinerie qui a su allier la créativité à la tradition du travail du cuir. Le Groupe crée et distribue la marque Le Tanneur à l'histoire très riche. Il fabrique également des produits pour les grands noms du luxe sur ses sites de production historiques corréziens de Bort-les-Orgues. Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Le Tanneur & Cie : Chiffre d'affaires de l'année 2020