Le Tanneur & Cie: Communique de Presse du 03 octobre 2022

LE TANNEUR & CIE COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 3 octobre 2022 PROJET D’OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE VISANT LES ACTIONS LE TANNEUR & CIE SIGNATURE PAR TOLOMEI PARTICIPATIONS ET QATAR LUXURY GROUP-FASHION SPC D’UN AVENANT AU PACTE D’ACTIONNAIRES CONSTITUTIF D’UNE ACTION DE CONCERT FRANCHISSEMENT DE CONCERT PAR TOLOMEI PARTICIPATIONS ET QATAR LUXURY GROUP-FASHION SPC DU SEUIL DE 90% DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE LE TANNEUR & CIE ANNONCE PAR TOLOMEI PARTICIPATIONS ET QATAR LUXURY GROUP-FASHION SPC D’UN PROJET D’OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE AU PRIX DE 4,30 € PAR ACTION LE TANNEUR & CIE ________________________________________ Le 3 octobre 2022, Le Tanneur & Cie ("LTC") annonce la signature avec Tolomei Participations (TP) et Qatar Luxury Group-Fashion SPC ("QLG"), ses deux principaux actionnaires, d'un protocole d'accord relatif, notamment, à la constitution d’une action de concert entre TP et QLG vis-à-vis de LTC et à la modification du pacte d'actionnaires entre TP et QLG en date du 29 septembre 2017 (l’Avenant"), dans le cadre d'une réorganisation du Groupe Tolomei. A l'issue de la signature du protocole d’accord, Tolomei Participations et Qatar Luxury Group Fashion SPC détiennent directement de concert 98,3% du capital et des droits de vote de LTC. TP et QLG prévoient de déposer de concert auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 4 octobre 2022 un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur les actions LTC non détenues par le concert au prix de 4,30 € par action. Il est rappelé que le projet d’offre publique de retrait devra faire l’objet d'un rapport d’expertise indépendante sur les conditions financières de l’offre et qu’il sera soumis à l’examen de l'AMF. Accuracy a été désigné en qualité d’expert indépendant sans opposition de l’AMF.

L'Avenant prévoit que certaines décisions importantes devront être soumises au conseil d'administration de LTC avant de pouvoir être mises en œuvre et que QLG disposera d'un droit de véto sur certaines décisions stratégiques. Le Tanneur & Cie a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre (code ISIN FR0000075673) jusqu’au prochain communiqué. Avertissement important Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre en vue de vendre ou d'acquérir des titres financiers, ni une sollicitation en vue d'une telle offre dans un quelconque pays, y compris en France. Il ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Contact Actionnaires Le Tanneur & Cie : Laurence Mottet - 04 75 71 79 11 l.mottet@letanneuretcie.com et www.tolomei.fr A propos de Le Tanneur & Cie : Fort de son savoir-faire centenaire, Le Tanneur & Cie est un acteur essentiel du marché de la maroquinerie qui a su allier la créativité à la tradition du travail du cuir. Le Groupe crée et distribue la marque Le Tanneur à l'histoire très riche. Il est également sous-traitant dans la fabrication de produits de maroquinerie sur ses sites de production historiques corréziens de Bort-les-Orgues. Fichier PDF dépôt réglementaire



