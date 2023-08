Leaf Resources Limited est une société basée en Australie qui se concentre sur la fabrication de produits à partir de la biomasse végétale. La technologie de prétraitement de la société, le procédé Glycell, permet la production de produits biologiques à partir de la biomasse lingocellulosique. Sa technologie d'extraction par solvant organique naturel permet de fabriquer des produits adaptés à tous les traitements en aval, y compris des produits de qualité alimentaire. Ses produits comprennent la colophane de bois naturel, la térébenthine de bois naturel et des sucres et coproduits de grande pureté. Elle extrait la colophane de bois naturel des souches de pin Elliotti par distillation à la vapeur, qui est utilisée pour fabriquer des savons, des vernis, de la cire à cacheter, des encres d'imprimante, des siccatifs, des encollages pour le papier, des adhésifs, des liants, des flux de soudure et des huiles brillantes pour les peintures. Elle extrait la térébenthine naturelle des souches de pin Elliottis par distillation à la vapeur, qui est utilisée dans les parfums, les pneus de voiture et les essences alimentaires.

Secteur Chimie diversifiée