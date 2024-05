Leafly Holdings, Inc. exploite un marché de découverte du cannabis en ligne et une ressource pour les consommateurs de cannabis. L'entreprise propose aux détaillants et aux marques de cannabis des listes de marché basées sur des abonnements qui fournissent à son public des informations, des critiques, des menus et des options de commande et de livraison par l'intermédiaire de détaillants légaux. Elle propose aux détaillants des offres d'abonnement et des outils publicitaires pour attirer son public dans leurs menus et, à terme, convertir ce public en une communauté d'acheteurs. Elle fournit également une série d'outils en ligne qui permettent aux détaillants de s'engager et de communiquer avec les consommateurs qu'ils acquièrent sur sa plateforme, y compris un portefeuille d'outils basés sur des logiciels en tant que service (SaaS) qui permettent aux détaillants de mettre à jour leurs menus sur la plateforme Leafly, de créer des offres et des promotions pour les consommateurs, de gérer leurs opérations de réservation de commandes Leafly, de s'intégrer à des systèmes de points de vente sélectionnés et de consulter des tableaux de bord et des analyses pour les aider à prendre des décisions en matière de vente et de merchandising.

Secteur Logiciels