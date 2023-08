Leafly Holdings, Inc, anciennement Merida Merger Corp. I, fournit une place de marché de découverte qui s'appelle Leafly. Les outils de commerce électronique de la société aident les acheteurs à prendre des décisions d'achat éclairées et permettent aux entreprises de cannabis de conserver des clients fidèles grâce à des services de publicité et de technologie. Son site Web est axé sur la consommation de cannabis et l'éducation. Le site Web de la société permet aux utilisateurs de découvrir des produits du cannabis et de les commander auprès de détaillants légaux et autorisés. L'application mobile Leafly est disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.

Secteur Internet