Leafly Holdings, Inc. est une place de marché de découverte du cannabis en ligne et une ressource pour les consommateurs de cannabis. Elle propose aux détaillants et aux marques de cannabis des listes de marché sur abonnement qui fournissent à son public des informations, des critiques, des menus et des options de commande et de livraison par l'intermédiaire de détaillants légaux. La plateforme de l'entreprise, Leafly, fournit aux consommateurs des informations sur les dernières variétés et les derniers produits et leur indique où ils peuvent commander ces articles auprès de détaillants agréés. Cette plateforme offre également une destination où les individus peuvent interagir avec une communauté engagée pour les aider à naviguer dans le monde du cannabis. Elle propose aux détaillants des offres d'abonnement et des outils publicitaires pour attirer le public vers leurs menus. Elle fournit également une série d'outils en ligne qui permettent aux détaillants de s'engager et de communiquer avec les consommateurs qu'ils acquièrent sur sa plateforme. La société possède trois filiales à part entière : Leafly Canada Ltd, Leafly Deutschland GmbH et Leafly, LLC (Legacy Leafly).

Secteur Internet