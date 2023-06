Leap Therapeutics, Inc. : Raymond James reste à l'achat

Leap Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie. La société se concentre sur le développement de thérapies ciblées et immuno-oncologiques. Son candidat clinique avancé, DKN-01, est un anticorps monoclonal humanisé ciblant la protéine Dickkopf-1 (DKK1). DKN-01 est en cours de développement chez des patients atteints de cancers œsophagastriques, gynécologiques et colorectaux. DKK1 module les voies de signalisation Wnt/Beta-caténine et PI3kinase/AKT et favorise la prolifération tumorale, les métastases, l'angiogenèse et la médiation d'un microenvironnement tumoral immunosuppresseur en renforçant l'activité des cellules suppressives dérivées des myéloïdes et en régulant à la baisse les ligands des cellules NK sur les cellules tumorales. Le pipeline de la société comprend FL-301, un anticorps monoclonal humanisé ciblant Claudin18.2, en cours de développement chez des patients atteints de cancer gastrique et pancréatique. Claudin18.2 régule les propriétés de la barrière et contribue à l'adhésion cellulaire. La société a également des programmes précliniques d'anticorps ciblant Claudin18.2/CD137 et GDF15.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale